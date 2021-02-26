Nubar Afeyan’ın şirketi, yeni bir koronavirüs türüne karşı bir aşı üzerinde bilim adamlarıyla birlikte çalışıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Reuters’ın haberine göre Nubar Afeyan Moderna Company, dün ABD hükümeti bilim adamlarıyla yeni bir koronavirüs suşuna karşı deneysel bir aşı üzerinde çalıştığını ve küresel koronavirüs aşıları üretme hedefini bu yıl 100 milyon doza çıkardığını duyurdu.

Amerikan biyoteknoloji şirketinin, ilk olarak Güney Afrika’da keşfedilen ve mevcut aşılara daha dirençli olabilecek yeni bir koronavirüs türü için hammadde ürettiği belirtildi.

Şirket, aşıyı ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne göndererek daha fazla çalışma için mevcut Moderna aşısının geliştirilmesine yardımcı oldu.

Moderna, virüsün yeni türleriyle savaşmak için birkaç olası yöntem geliştiriyor.

Bunlar, şu anda Güney Afrika’da ve dünya çapında mevcut olan ve mevcut bir COVID-19 aşısının enjeksiyonu olan bir kombine aşı ve iki doz halinde enjekte edilen mevcut aşıya ek bir aşı olan Aşı Takviyesini içerir. Bunları şirket ekledi.

Şirket ayrıca, henüz aşılanmamış veya enfekte olmamış kişilere iki doz enjekte ederek deneysel aşı ve karma aşıyı birincil koronavirüs aşısı olarak kullanacak.

Ermenistan Kamu Radyosu