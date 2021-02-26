Kremlin: Ermenistan’ın Dağlık Karabağ anlaşmasına uyması gerekiyor

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ile yaşanan savaşın ardından varılan Dağlık Karabağ anlaşmasına uyması gerektiği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına yönelik herhangi bir tehdit görmediklerini belirterek, “Ermenistan’daki gelişmelere rağmen, Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına devam edilmesi önemlidir.” dedi.

Peskov, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa çağrısıyla birlikte yaşanan gelişmelere dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan’daki olaylar nedeniyle, Dağlık Karabağ’a ilişkin varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik herhangi bir tehdit görüp görmediklerine dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, şu anda hepsi uygulanıyor. Ermenistan’daki gelişmelere rağmen Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına devam edilmesi önemlidir.” ifadesini kullandı.

Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, “Görüşmeye dair bizim tarafımızdan yayınlanan metni dikkatlice izlediyseniz, Putin’in Ermenistan’daki sorunların yasalar çerçevesinde çözülmesi lehine konuştuğunu görme fırsatınız olmuştur. Bu ifade çok önemlidir.” diye konuştu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey askerler, dün Paşinyan’ın istifasını isteyen bir bildiri yayımlamış, Paşinyan ise bu adımı “darbe girişimi” olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Rusya’nın açıklaması, Başbakan Nikol Paşinyan’a dolaylı bir destek olarak algılanırken Ermenistan’da binlerce kişi, orduya karşı Paşinyan’a destek yürüyüşü düzenledi.

Muhalefet de Genelkurmay Başkanı’nın çağrısına destek vermek için Erivan sokaklarında protestoya başlamıştı.

Euronews