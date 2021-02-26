Kayyım sela yasakladı, Ermeni mezarlığının üstüne tuvalet dikti, Tahir Elçi’nin adını kaldırdı

ARTI GERÇEK- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nın hazırladığı kayyım raporuna göre Van’ın Özalp ilçesinde sela sesinden rahatsız olan kayyım Ferhat Vardar, gece sela okunmasını yasaklattı.

Rapora göre Van’ın Özalp Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Ferhat Vardar, 3 Eylül 2017 tarihinde evinin yakınlarındaki camilerden gece saatlerinde sela okunmasını yasakladı. Raporda Silvan Belediyesi kayyımının taziye evlerinin anahtarlarını toplattığına dikkat çekilerek, “İlçedeki tüm taziye evlerinin anahtarlarını belediyede topladığı ve taziye kurmak isteyen ailelere muhtarların kefil olması halinde taziye yeri verildiği öğrenildi” denildi.

Raporda 3 büyükşehir, 6 il, 36 ilçe, 7 belde belediyesi olmak üzere toplam 52 belediyeye kayyım atandığına dikkat çekilerek, atanan kayyımlara da kayyım atandığı şöyle açıklandı:

‘ATANAN KAYYIMLARA ‘FETÖ’ SORUŞTURMASI’

“7 Eylül 2020 tarihinde Diyadin Kayyımı Hasan Doğan İçişleri Bakanlığı talimatı ile açığa alındı. Doğan hakkında ‘FETÖ üyeliği’ soruşturması yürütüldüğü öğrenildi. Silvan Kayyımı Mehmet Uslu da İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden alındı. Yerine Çerkeş Kaymakamı Ömer Faruk Çelik atandı ve göreve başladıktan sonra 5 ay bile geçmeden görevden alındı. Erzurum Karayazı Kayyımı Abdulgani Mağ, İçişleri Bakanlığı tarafında hakkında açılan ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında görevinden alındı.”

Raporda kayyımların icraatları şöyle özetlendi:

VAN’DA TAŞINMAZLAR SATIŞA ÇIKARILDI

Belediyeye ait 100 bin dönüm arazinin büyük bir bölümü satılırken, yüzlerce işyeri de ilana çıkarıldı. Gayrimenkul satışıyla yetinmeyen kayyım, 30 milyon TL kredi kullandı, 30 milyon TL kredi için de başvuru yaptı.

Dört yıl önce DBP’li yönetim tarafından temeli atılan ve önceki yıl tamamlanan 6.662 metrekare alana sahip 500 araçlık “Çok Katlı Otopark”ın içerisinde bulunan 31 işyeri ve otoparkın tamamı satılıyor. Şu ana kadar 15 işyeri satıldı, diğer iş yeri ve otoparkın satışı için ise iki kez ihale gerçekleştirdi. Ayrıca Galericiler Sitesine 10 yıl önce kiralanan 66.392 metrekarelik alanı satışa çıkarıldı.

27 Eylül 2017 tarihinde yapılan ihalede Van Otomobil ve Galeri İşletmecileri Derneği’ne 20 yıl boyunca galericiler sitesi kalması şartıyla 17 milyon 500 bin TL’ye satıldı.

12 YAŞINDA ÖLDÜRÜLEN UĞUR KAYMAZ’IN HEYKELİ KALDIRILDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 12 Kasım 2004 tarihinde evinin önünde babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 13 kurşun ile öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz adına yaptırılan heykel, kayyım tarafından kaldırıldı.

KAYYIM GIDA KARTLARINI İPTAL ETTİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardım amacıyla dağıttığı “gıda kartı” belediyeye atanan kayyım tarafından iptal edildi. Midyat, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine sığınan yaklaşık bin 500’ü Nusaybinlinin faydalandığı kart ile zorunlu gıda ihtiyaçları karşılanıyordu.

KAYYIMLARIN KÜLTÜR SANAT İCRAATLARI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (DBŞT) kadrosunda yer alan 31 oyuncunun sözleşmesi yenilenmeyerek işlerine son verildi. Oyuncusuz kalan DBŞT, böylece fiili olarak kapatılmış oldu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nu saymazsak, şehir tiyatrosuz kaldı.

YILMA GÜNEY SİNEMASI YIKILDI

Batman Belediyesi tarafından 2006 yılında inşa edilen, kayyım atandıktan sonra kilitlenen ve kuşkulu bir yangınla kül olan Yılmaz Güney Sineması, tamamen yıkıldı. Önceki günlerde yıkımına başlanan sinema salonunun çatısındaki işlemlerin bitmesi ile içerisindeki malzemeler taşındı.

Binadan kalan molozlar kamyonlara yüklenip taşınırken, hurdacılar geride kalan demir parçalarını topladı.

Batman Belediyesine atanan kayyım, Kadın Politikalar Müdürlüğü’nü, Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlayarak, Hevi Kadın Atölyesi ve Selis Kadın Merkezi’ni kapattı. Çalışanların işine son verdi. Bazı çalışanların da görev yerlerini değiştirerek kadın merkezlerinin içeriğini değiştirdi. Batman Belediyesi’nin sadece kadınlara açtığı spor kompleksi, kayyım tarafından spor merkezine çevrilerek kadınların ellinden alındı.

KAYYIM, ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN AÇILAN ‘SESLİ KÜTÜPHANE’Yİ KAPATTI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında Sosyal Hizmetler Dairesi Engelliler Destek Birimi bünyesinde kurulan Sesli Kütüphane, kayyım tarafından kapatıldı. Engelli çocukların anadillerinde yazılmış kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla belediye web sitesine yüklenen sesli kitaplara ise erişim engellendi.

ŞIRNAK CİZRE’DE KAYYIM İLÇENİN TEK TAZİYE EVİNİ YIKTI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde belediye tarafından yaptırılan ve halka kreş ile taziye evi olarak hizmet veren Cudi Taziye Evi belediyeye atanan kayyım tarafından yıktırıldı. İlçenin tek taziye evi olan bina sokağa çıkma yasakları sırasında hasar görmesine rağmen yurttaşlar taziyelerini burada kurmaya devam ediyordu. Taziye evinin etrafı zırhlı araçlarla kuşatılırken, kepçe ile yıkılan binanın molozları kamyonlarla şehir dışına taşındı.

KAYYIM KÜTÜPHANEYİ DE KAPATTI

DBP’li Van Gürpınar Belediyesi’nin hurdaya çıkarılan halk otobüsünü dönüştürerek açtığı Şair Niyazi Sönmez Kütüphanesi kayyım tarafından kapatıldı.

KADINA ÜCRETSİZ OTOBÜS İPTALİ

Vali İbrahim Taşyapan’ın kayyım olarak atandığı Van Büyükşehir Belediyesi, kadınların her Perşembe günü belediyeye ait toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanması kararını iptal etti.

TAHİR ELÇİ’NİN ADI PARKTAN KALDIRILDI

Van’ın Çatak Belediyesi’ne kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül, 28 Kasım 2015’te Diyarbakır’ın Sur ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin isminin verildiği parkın adını değiştirdi.

ERMENİ MEZARLIĞI ÜZERİNE TUVALET DİKİLDİ

Van Edremit Belediyesi kayyımı Atıf Çiçekli tarafından açılan halk plajının tuvalet, soyunma kabini ve otoparkı Dilkaya Höyüğü ve Ermeni mezarlığı üzerine yapıldı. Dilkaya Mahallesi’nde bulunan ve 1’inci dereceden sit alanı ilan edilen höyük tahrip edildi, mezarlıktan çıkan onlarca kemik etrafa saçıldı.

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