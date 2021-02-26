Ermenistan’da göstericiler Baghramyan caddesini kapalı tutmaya devam ediyorlar

Ermenistan Parlamentosu’nun, Cumhurbaşkanlığı’nın bulunduğu Baghramyan sokağı dün akşamdan beri Nikol Paşinyan ve Hükümeti’nin istifasını talep eden göstericiler tarafında kapalı tutuluyor.

Gece saatlerinde göstericiler çadırlar kurdu ve orada kaldı. Az sayıda polis güçleri bolgeyi kontrol altında tutuyorlar. Gece saatlerinde herhangi bir gerginlik veya olay yaşanmadı.

Sabaha doğru muhalefetin liderlerinden “Vatanı kurtarma haraketinin” başbakan adayı Vazgen Manukyan göstericilerin yanına geldi ve Paşinyan istifa verene kadar protesto eylemlerinin, gösterilerin devam edeceğini açıkladı.

Manukyan kendi önünde koydukları meselenin yüzde 90’ının halletiklerini de ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya davet etmişti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkede bir darbe girişiminin olduğunu söyledi ve kendi destekliyecilerini Cumhuriyet meydanına davet etti.

ERMENİ HABER AJANSI