Ermenistan Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı ile görüşecek

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ordunun Başbakan Paşinyan’ın istifasını talep ettiği bildirinin ardından bir dizi görüşme planlıyor. Sarkisyan bildiri sonrası Başbakan Paşinyan’ın görevden alınmasını talep ettiği Genelkurmay Başkanı Gasparyan ile görüşecek.

Paşinyan bildiri sonrasında Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden alan bir kararnameyi imzalaması için Cumhurbaşkanı Sarkisyan’a göndermiş, ancak Sarkisyan kararı hemen imzalamamıştı. Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada Sarkisyan’ın karar vermek için üç gün süresi olduğu belirtilmişti.

Sarkisyan’ın bir dizi görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı, Başbakan Paşinyan’ın görevden almak istediği Genelkurmay Başkanı Gasparyan ile görüşmeyi planlıyor.

Muhalif Aydınlık Ermenistan Partisi lideri Edmon Marukyan da Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmeyi planlıyor.

Öte yandan Karabağ Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ın da Başbakan Paşinyan ve Genelkurmay Başkanı Gasparyan iie görüştüğü ve gelişmeleri ele aldığı öğrenildi. Görüşmenin içeriğine dair başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

Muhalifler ise bugün bir kez daha Paşinyan’ın isiifası talebiyle gösteri düzenliyor.

ERMENİ HABER AJANSI