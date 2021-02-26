Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açıldı

Restorasyon nedeniyle kapatılan Atlas Sineması’nın açılışı İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte yapıldı.

Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar / AA

Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu’ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi bugün açıldı.

Açılış törenine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Erdoğan: Her şeyiyle yeniledik

Açılışta turizmin durumu, yapılan yatırımlar ile Beyoğlu’nda tamamlanan ve devam eden projelerden bahseden Erdoğan, Atlas Sineması’yla ilgili olarak özetle şunları dedi:

“Atlas Sineması, Yeşilçam’da çekilen filmlerle bir devrin sembolü olan ve herkesin gönlünde taht kuran ustalarla özdeşleşmiş bir mekan. Aynı zamanda Atlas Sineması Sultan Abdülaziz döneminde 1870’lerde inşa edilen tarihi binasıyla da İstanbul’un en güzel mimari eserlerinden biri.

“Sinema olarak 1948’den beri İstanbullulara hizmet veren Atlas Sineması’nı aslına uygun şekilde, sahnesinden koltuğuna, ses sisteminden fuayesine kadar her şeyiyle yeniledik.

“Artık bu sinemada gala ve prömiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek.

“Tarihi geçmişi ve modern alt yapısıyla Atlas Sinemamız aynı zamanda yaşayan bir müze de olacak. Türk sinema tarihinin tüm bilgilerini içeren dijital hafıza havuzu da yine bu eserin bünyesinde yer alıyor.

“Elbette ülkemiz sinemasının kazandığı tüm önemli ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek.”

Ersoy: Özüne döndürüldü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise özetle şunları dedi:

“Çok hassas ve detaylı yürütülen restorasyon çalışmalarıyla bu eşsiz yapı yeniden özüne döndürüldü.

“Ardından böylesi bir esere çok yakışacak olan, geleneksel ve çağdaş müzecilik yaklaşımını harmanlayarak hazırlanan zengin koleksiyonu ve bünyesindeki Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi vücuda getirildi.

“Kameradan Hikayeye, Yeşilçam Telefonda, Yeşil Perde, arttırılmış gerçeklik odası, Perdenin Büyüsü, üç boyutlu sinema, interaktif ses ve görüntü montaj odası gibi dijital etkileşim uygulamalarının yer aldığı çok kapsamlı bir alan.

“Dünyada bir sinema müzesinde ilk kez kullanılmakta olan dijital hafıza havuzu uygulamasıyla 8 bin 406 film ile oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve sinema emekçisinden oluşan 31 bin 106 kişiyi içeren muazzam bir bilgi havuzunu ziyaretçilerimize sunuyoruz.

“Sinemanın üçüncü katı süreli sergi alanı olarak kullanılacak. Burası hem kendi çalışmalarımızın hem de dünya çapındaki sergilerin sanatseverlerle buluşma noktası olacak. Şu anda ‘Osmanlı’da Sinematografın Yolculuğu’ sergisine ev sahipliği yapıyoruz.”

Atlas Sineması hakkında

İstiklal Caddesi üzerinde Atlas Pasajı’nda bulunuyor.

Atlas Pasajı’nın bulunduğu bina 1870’deki Büyük İstanbul Yangınından sonra Sultan Abdülaziz zamanında Ermeni iş insanı Agop Köçeyan tarafından kışlık ev olarak kullanılmak üzere yaptırıldı. Binanın bugün pasaj olarak kullanılan zemin katı eskiden at ahırı olarak kullanılıyordu.

1932’de geçirdiği onarımın ardından eğlence ve sanat merkezi haline gelen Atlas Pasajı’nda, 19 Şubat 1948’de 1.860 kişilik kapasite ve 35 loca ile Beyoğlu’nun en büyük sinemalarından biri olarak Atlas Sineması, yine 1948’de Kulis Bar Restoran, 1951’de Küçük Sahne Tiyatrosu açıldı.

Sinema 1985’te Hazine’ye devredildikten sonra Türker İnanoğlu ve İrfan Atasoy tarafından işletildi.

Sinemanın Mart 2020’de ekonomik gerekçelerle kapandığı belirtildi. Ancak 27 Mart 2020’de açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinemanın kapanmadığını, aslına uygun şekilde restore edileceğini açıkladı.

(EKN)

bianet