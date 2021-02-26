AB’den Ermenistan’daki olaylar ile ilgili açıklama

Ermenistan Ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etti. Ordunun istifa çağrısının ardından açıklama yapan Paşinyan, bu hamleyi “darbe girişimi” olarak nitelendirdi. Paşinyan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı da görevden aldığını duyururken, halkı sokağa çağırarak darbeye karşı gelme çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği, Ermenistan’daki darbe girişimiyle ilgili, “Tüm aktörler sakin olmalı, gerilimi tırmandıran eylemlerden kaçınmalı, demokratik ilkeler ve süreçlere saygı göstermelidir” açıklamasını yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada, Ermenistan’daki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, siyasi farklılıkların barışçıl ve parlamenter demokrasi ilkelerine bağlı kalarak çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Ermenistan Anayasası’na göre, “silahlı kuvvetlerin, siyasi konularda tarafsızlığını koruması ve sivil kontrol altında olması gerektiği” anımsatılan açıklamada, ülkede demokrasinin ve anayasal düzenin korunmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, Ermenistan’daki bütün taraflara gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınma ve sükunet çağrısında bulunuldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Baş Sözcüsü Peter Stano da, Ermeni Anayasasına uygun olarak silahlı kuvvetlerin siyasi konularda tarafsızlığını koruması gerektiğini hatırlatarak, “Siyasi farklılıklar barışçıl bir şekilde ve parlamenter demokrasinin ilke ve süreçlerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak çözülmelidir.” dedi.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat’ta Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamıştı.

Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını “darbe girişimi” olarak nitelendirerek, Gasparyan’ı görevden aldığını duyurmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/02/26/AB-Ermenistan/203194