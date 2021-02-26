ABD mahkemesi, Hampig Sassounian’ın serbest bırakılmasına karar verdi

Los Angeles Yüksek Mahkemesi, 1982 tarihinde ADB’de Türk Büyükelçisini öldüren “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” grubu üyesi Hampig Sassounian’ın serbest bırakılmasını engelleyen kararı iptal etti.

Elindeki belgelere atıfta bulunan “Asbarez” gazetesi, bu karar gereği Hampig Sasssounian’ın serbest bırakılacağını bildirdi.

“Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” grubu üyesi Sassounian, 182 yılında ABD’de Türkiye Büyükelçisi Kemal Arıkan’ı öldürüldü. Gözaltına alındıktan sonra ABD’de ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Sassounian’ın karara itiraz hakkı da yoktu. Mahkumları serbest bırakma komisyonu, Sassounian’ı serbest bırakmaya karar vermişti, ancak mahkeme, 2020 yılında bu kararı engellemişti.

ERMENİ HABER AJANSI