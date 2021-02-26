ԱՒՍՏՐԻԱԿԱՆ ՍԷՆԹ ՃՈՐՃ ԼԻՍԷԻ ՀԻՄՆԱԴՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՅՐ ՖՐԱՆԶ ՔԱՆԿԼԷՐ ՎԱԽՃԱՆԵՑԱՒAVUSTURYA LİSESİ BAŞRAHİBİ FRANZ KANGLER VEFAT ETTİ (TR⇓)

Աւստրիական Լիսէի բազմամեայ տնօրէններէն եւ վարժարանի հիմնադրի ներկայացուցիչ Հայր Ֆրանզ Քանկլէր վախճանեցաւ 71 տարեկանին։ Վախճանեալի յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի ունեցաւ 26 Փետրուար 2021, Ուրբաթ առաւօտ, վարժարանի Սէնթ Ճորճ Եկեղեցւոյ մէջ, հանդիսապետութեամբ՝ Ստանպուլի Լատին Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ Առանջորդ՝ Մոնս. Լորէնզօ Փիրէթթօ Ս. Եպիսկոպոսի։ Քորոնա Համավարակի սահմանափակումներու պատճառաւ, սահմանափակ թիւով ներկաներ մասնակցեցան արարութեան, որոնց շարքին էին քոյր եկեղեցիներէ ներկայացուցիչներ։ Յուղարկաւորութեան արարողութեան մասնակցեցաւ Գերպ. Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեան եւ յանուն Պատրիարքական Աթոռոյս, Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հօր եւ Կրօնական Ժողովոյ ցաւակցութիւններ յայտնեց։

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Avusturya Lisesi’nde uzun yıllar müdürlük görevini sürdüren, Avusturya Lisesi Başrahibi Franz Kangler 71 yaşında vefat etti. Merhum rahibin cenaze töreni 26 Şubat 2021, Cuma sabahı, St. George Kilisesi’nde gerçekleşti. İstanbul Latin Katolik Kilisesi Dini Önderi Başepiskopos Lorenzo Piretto’nun riyaset ettiği törene, Coronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlı sayıda kişi katıldı. Törene kardeş kilise temsilcileri de katılırken, Patrikliğimizi Başrahip Zakeos Ohanyan temsil etti ve Patriklik Makamı, Kadasetli Patrik Hazretleri ve Ruhani Meclis adına taziyelerde bulundu.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/