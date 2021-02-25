SON DAKİKA: AK Parti’den Ermenistan açıklaması: Darbe girişimlerine karşıyız

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan‘da yaşananları değerlendirdi. Çelik, “Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur.” dedi.

Ermenistan’da yaşananlara ilişkin AK Parti’den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hangi ülke olursa olsun darbeye karşı olduklarını bildirdi.

“DARBEYE KARŞIYIZ”

Çelik Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/25/son-dakika-ak-partiden-ermenistan-aciklamasi-darbe-girisimlerine-karsiyiz