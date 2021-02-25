Sarkisyan – Muradov görüşmesi: “Esir iadesi konusu acil çözüm gerektirir”

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ’da konuşlu barış gücünün komutanı, Korgeneral Rustam Muradov ile, Azerbaycan tarafında tutuklu bulunan Ermeni asker ve sivillerin iadesi, izsiz kaybolanların aranması ve ülke geri döndürülmesine dair konuları ele aldı.

Azerbaycan tarafından arama çalışmalarının herhangi bir sebeple engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sarkisyan, bu son derece hassas ve hayati sorunların acil çözüm gerektiğini dile getirdi.

Görüşme sırasında taraflar, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır belirtme çalışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan sınırlarının korunmasının ve özellikle sınıra yakın bölgelerin sainlerinin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Sarkisyan-Muradov görüşmede, Ermenistan’da Rusya Büyükelçiliğinin askeri ataşesi, albay Andrey Grişçuk ile Artsakh Cumhurbaşkanı’nın özel temsilcisi Boris Avagyab da hazır bulundu.

Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) Azerbaycan tarafından işgal edilen topraklarda 15 Şubat’tan beri arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor. Sebep, Azerbaycan’ın bu çalışmaları engellemesidir.

ERMENİ HABER AJANSI