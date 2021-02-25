 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği yayınladığı metinde Hankendi adını değiştirdi

2021-02-25

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği resmi sitede yayınladığı, Dağlık Karabağ’a insani yardım götürüleceğine dair metinde Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) başkenti Stepanakert’in adını Hankendi olarak ta kayıda almıştı.

İşte metinde yer alan o cümle:

“…Genel olarak Stepanakert/Hankenti’ye 50 ton yük ulaştırıldı.”

Rusya Büyükelçiliği’nin basın sekreteri Aleksandr Guçkov daha sonra gerilimden kaçınmak için metinde düzeltmeler yaptıklarını dile getirdi.

Düzeltilmiş metinde artık sadece Stepanakert kelimesi yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/02/25/Rusya-Ermenistan-Büyükelçiliği-Karabağ/203158

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın