Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği yayınladığı metinde Hankendi adını değiştirdi

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği resmi sitede yayınladığı, Dağlık Karabağ’a insani yardım götürüleceğine dair metinde Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) başkenti Stepanakert’in adını Hankendi olarak ta kayıda almıştı.
İşte metinde yer alan o cümle:
“…Genel olarak Stepanakert/Hankenti’ye 50 ton yük ulaştırıldı.”
Rusya Büyükelçiliği’nin basın sekreteri Aleksandr Guçkov daha sonra gerilimden kaçınmak için metinde düzeltmeler yaptıklarını dile getirdi.
Düzeltilmiş metinde artık sadece Stepanakert kelimesi yer aldı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/02/25/Rusya-Ermenistan-Büyükelçiliği-Karabağ/203158
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