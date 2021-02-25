Rusya uzmanı Kerim Has: Paşinyan, savaş biter bitmez istifa edip erken seçime gitmeliydi

Ermenistan Ordusu’nun darbe girişimini Rusya uzman Kerim Has ARTI TV’ye değerlendirdi. Has, ‘Paşinyan’ın, savaş biter bitmez istifa edip erken seçime gitmesi gerekirdi’ dedi.

ARTI GERÇEK – Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Talebi, Haber Aktül’de ARTI TV’ye değerlendiren Rusya uzmanı Kerim Has “Siyasiler istifa etsin diye çağırdı bulunabilirler, toplum ve halk da istifa çağrısında bulunabilir ama bir askeri yönetimin 40’tan fazla üst düzey subayın Genel Kurmay Başkanı’nın da içinde olduğu istifa çağrısı bence postmodern darbedir” ifadelerinde bulundu.

“Burada meseleyi siyasi muhalefet ve mevcut iktidar arasındaki bir tartışma olarak görmek lazım” görüşünü paylaşan Has, “Ben bunu askerin Paşinyan karşıtı muhalefeti de kullanarak bir iktidar değişimi hareketi olarak görüyorum” dedi.

Kerim Has’ın değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

‘2021 ŞARTLARINDA DARBE GİRİŞİMİ’

“Ermenistan’daki muhalefet beş para etmez bir muhalefet. Ermenistan’ın geleceğine yönelik herhangi bir faydası olabilecek bir muhalefet değil, bu benim şahsi görüşüm. Toplumda da bu kanı, Paşinyan’a karşı olan kitleler de bu paramparça muhalefet partilerinin de tekrar göreve gelmelerini istemiyorlar. Ancak Paşinyan’ın da istifa etmesini istemeyen bundan rahatsızlık duyan bir kesim de vardır. Ama halihazırda oy oranı da çok düşmediği için bu ister istemez bir çıkmaz yaratıyor. Bunu çok yontup biçmeye gerek yok. Bu çok açık bir darbe girişimidir. İstifa çağrısı, bu 2021 şartlarında değerlendirdiğimizde bu yapılmak istenen bir darbe girişimi olarak okunabilir.

Siyasiler istifa etsin diye çağırdı bulunabilirler, toplum ve halk da istifa çağrısında bulunabilir ama bir askeri yönetimin 40’tan fazla üst düzey subayın Genel Kurmay Başkanı’nın da içinde olduğu istifa çağrısı bence postmodern darbe. Yani 2007’deki Türkiye Nisanındaki Büyükanıt’ın olduğu dönemdeki gibi postmodern muhtıra dediğimiz olay. Her ne kadar dinamikler çok farklı olsa da bu böyle yorumlanabilir.

İSKENDER FÜZELERİ TARTIŞMASI

Diğer yandan askeri yönetim bunu bir bahane üzerine inşa etti. O da şu: İlk Genel Kurmay Başkan Yardımcısı İskender Füzeleriyle ilgili görevden alındı. Bu biraz işin bahanesi oldu. Dediğim gibi aylardır Paşinyan üzerinde birikmiş bir öfke var. Paşinyan 2018’deki halk hareketiyle göreve geldi zaten. Sarkisyan, İskender Füzeleri ile ilgili Nikol Paşinyan’ı suçlu ilan etme tavrı sergiledi. Paşinyan buna biraz da cevap olarak İskender Füzelerini bana soruyorsunuz ama bu füzeler kullanıldı patlamadı, yere düştü. İskender Füzeleri kullanılmadı değil kullanıldı, ama beklediği gibi bir randıman vermedi, yüzde 10’u ancak başarılı birşekilde Azerbeycan topraklarına gönderilebildi dedi. Yüzde 10 oran için çok az değil mi sorusuna ise muhtemelen çok eski yıllardan 80’lerden kalma olduğu için başarısız oldu dedi. Burada şunu çok açık bir şekilde söylemek lazım Paşinyan’ın askeri bilgisi oldukça zayıf. Çünkü 80’li yıllarda İskender Füzeleri yoktu 99 yılında üretiliyor. 2016 yılında Rus Ordusu bünyesine dahil oluyor. İlk defa Rusya müttefiki olan Ermenistan’a bu füzeleri sattı. 2016 yılında da Sarkisyan döneminde askeri geçit döneminde gösterildi. Dolayısıyla füzelerin yüzde 10 oranında başarılı olduğu bilgisi düşük.

‘MESELE MUHALEFET VE İKTİDAR ARASI TARTIŞMA’

Burada meseleyi siyasi muhalefet ve mevcut iktidar arasındaki bir tartışma olarak görmek lazım bence. Paşinyan bu açıklamayı yaptıktan sonra Genel Kurmay Başkanının nasıl yani füzelerin sadece yüzde 1’i mi çalıştı diye yardımcısına sorduğunda Genel Kurmay Yardımcısı da Paşinyan’ı eleştiren bir tutum sergiledi. Paşinyan da yardımcıyı görevden aldı. Genel Kurmay Başkan yardımcısı dün görevden alınınca biraz da Rusya’nın İskender Füzelerine yönelik eleştiri de olunca üst düzey askeri yetkililer otomatik olarak Rusya yanlısı oldukları için Paşinyan’ın bu eleştirel tavrını da kullanarak, toplumda var olan öfkeyi kendi çıkarları için kullandılar. Henüz erken şuan asker henüz sahaya inmiş değil umarım inmez ama sanki kontrol edilebilir bir durumda var burada beklemek lazım. Ben bunu askerin Paşinyan karşıtı muhalefeti de kullanarak bir iktidar değişimi hareketini de görüyorum.

‘İSTİFA ETMESİ GEREKİRDİ’

Zanlımca Paşinyan savaş biter bitmez istifa edip erken seçime gitmesi gerekirdi. Müzakerelerde böyle bir yenilgi alındıktan sonra zaten kendi ülkenizin çıkarlarınızı savunamazsınız. O kadar kayıplar vermişsiniz, hakarete maruz kalmışsınız. Sorumlu bir lider olarak istifa etmesi gerekirdi. Ben erken seçime gidilebileceğini de düşünüyorum. Ama muhalefet dalgası da çok güçlü bir tepki gösteremediler.”

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