Paylan:”Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyorum”

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya davet etti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkede bir darbe girişiminin olduğunu söyledi.

TBMM Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Ermeni Milletvekili Garo Paylan, Ermenistan’daki olaylar ile ilgli sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Paylan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

”Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyorum.

Ermenistan halkını demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorum.”

Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyorum.

Ermenistan halkını demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorum. — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) February 25, 2021

ERMENİ HABER AJANSI