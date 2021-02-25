Paylan: İktidarın sağlaması ancak seçimle yapılır

Ermenistan’daki darbe girişimiyle ilgili bianet’e konuşan milletvekili Garo Paylan, Karabağ savaşının ardından eleştirilen hükümetin sağlamasının yine ancak seçimle yapılması gerektiğini vurguladı.

Pınar Tarcan

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı’nın Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetini suçlayarak istifaya çağırmasının ardından Erivan sokakları hareketlenirken, Paşinyan’ın da aralarında olduğu kalabalık Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

Gelişmeleri bianet’e değerlendiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan, Paşinyan yönetiminin Ermenistan’ı demokratikleştirme çabası içinde olduğunu vurgularken şöyle konuştu:

“Ancak savaşla birlikte ordu yanlısı, daha milliyetçi kanat eleştirilerini yükseltti. Ben her daim iktidarın ancak seçimle değişmesi taraftarıyım.

Bu iktidarla ilgili soru işaretleri varsa da bunun sağlaması seçimle yapılmalı. Mevcut iktidar halkın seçmiş olduğu iktidardır.”

“Sokak demokratik bir girişim”

Paylan, Paşinyan’ın halkla beraber meydanlara çıkmasını ise şöyle değerlendiriyor:

“Bu, darbeye karşı demokratik bir girişim. Halk, demokrasisini savunmak için sokağa çıktı. Ancak demokratik adımlarla bir değişiklik olması gerektiğini vurgulamak önemli.”

Ermenistan’da neler oluyor?

Perşembe günü Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı’nın Nikol Paşinyan ve hükümetini istifaya çağırmasının ardından, Paşinyan halkı, “devrimi savunmak için” sokaklara çağırdı.

Paşinyan’ın da aralarında olduğu halk, darbe girişimini protesto ediyor.

Karabağ Savaşı’nın ardından

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusundaki çatışmaları sona erdiren anlaşma üzerine onu istifa etmeye çağıran protestocularla karşı karşıya.

Rusya’nın aracılık ettiği anlaşma uyarınca Azerbaycan savaş sırasında “kontrol sağladığı” bölgeleri elinde tutuyor.

NOT: Altı haftalık çatışmalar sonrası Azerbaycan anlaşma uyarınca yalnızca yerleşim bölgesi çevresindeki bölgeleri geri almakla kalmadı, aynı zamanda ana şehir Şuşa’yı da içine aldı.

Ermenistan’ın başkentindeki Özgürlük Meydanı’nda binlerce protestocu Paşinyan’ın Azerbaycan ile barış anlaşmasını kabul etmesini kınayarak “Nikol bir hain” ve “Nikol, git” sloganları attı.

(PT)

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