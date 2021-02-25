Ordunun istifasını istediği Paşinyan halkı sokağa çağırdı: Bu bir darbe girişimidir

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

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Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzaladı.

“Bu bir darbe girişimidir”

Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan ordunun istifa çağrısına yönelik yaptığı açıklamada, “Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan açıklama darbe girişimidir. Tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum, canlı yayında halka sesleneceğim” dedi.

Karabağ operasyonundan beri hedefte

Paşinyan, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’la süren 6 haftalık çatışmalarda Azerbaycan’ın işgal altındai toprakların bir kısmını kurtarmasından bu yana Ermenistan’da eleştirilerin hedefindeki isim olmuştu. Paşinyan, daha önce muhalefetin yaptığı istifa çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Ülkede Paşinyan’ın istifasını isteyen gösteriler düzenlenmişti.

Independent Türkçe, AA

Independent Turkce