Ordu bildirisinin bir gün öncesi: İskender füzeleri krizi

Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan’ın istifasını talep etti, Paşinyan bunu bir darbe girişimi olarak niteledi. Bu gelişmelerin öncesinde ise Paşinyan, Rusya ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri arasında “İskender füzeleri” krizi yaşandı.

Ermenistan’da ordunun istifa bildirisi öncesinde Ermenistan ile Rusya arasında *İskender füzeleri” krizi yaşandı. Başbakan Paşinyan füzelerin kullanılamaz durumda olduğunu ima edince Rusya’dan tepki geldi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan 24 Şubat günü bir röportaj sırasında bir soru üzerine konuya değindi. Gazeteci ile Paşinyan arasındaki diyalog şöyle gerçekleşti:

Soru: Serj Sarkisyan , “Karabağ Savaşının 3’üncü veya 4’üncü gününde İskender’in neden kullanılmadığına şaşırdım” dedi. Bu sözlerle size mi hitap ediyor?

Paşinyan: Belki bana hitap ediyor olabilir, ama bence “reddedilen” (Paşinyan, Serj Sarkisyan’ı kastediyor) birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği soruları sormamalı. Öyleyse, örneğin kullanılmış İskender füzelerinin neden patlamadığını ya da % 10’unun patladığını söyleyebilirler mi?

Soru: Öyle mi oluyor?

Paşinyan: Bilmiyorum.

Soru: Bu bir haber. Ve ilginç bir haber

Paşinyan: 80’lerin silahı olabilir mi?

Rusya: Özür dilemeli

Gelişmeler üzerine Daily Storm sitesine konuşan Rusya Duma Savunma Komitesi’nin Başkan Yardımcısı Alexander Sherin, konuya değindi. Paşinyan’ın Rus silahını eleştirerek bu konuda suçsuz çıkmaya çalıştığını söyleyen Sherin, Ermenistan Başbakanı’nın açıkça özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Sherin “Kuşkusuz Paşinyan’ın olanlarda bir suçlu bulması gerekiyor. Ancak bu tür açıklamalardan sonra, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi olan Ermenistan için bir an önce ikili komisyon kurulması gerekiyor. Bu silahımızın itibarına ve tüm ülkenin imajına büyük bir darbe olabilir” dedi.

Duma üyesi, “Öncelikle Paşinyan’ın İskender’in tüm taktik-teknik özelliklerini okuyup okumadığını ve bu füzenin ne için kullanıldığını bilip bilmediğini” öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Sherin “Dürüst olmak gerekirse, şikayetin ne hakkında olduğunu tam olarak anlamadım. Sanırım Paşinyan askeri işlerle hiç ilgilenmedi. 10 İskender’in kullanıldığı ve sadece birinin patladığı nasıl hesaplanabilir? Ve diğer 9 nerede düştü ve patlamadı? Bence Paşinyan açıkça özür dilemeli” diye konuştu.

Füzeler kullanıldı mı?

İzvestia gazetesinden Rus muhabir Aram Gabrelyanov ise gelişmeler üzerine, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile yaptığı bir görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre Gasparyan birkaç kez Paşinyan’dan füzelerin kullanılması için izin istemiş ancak Paşinyan uluslararası toplumun tepki göstereceği gerekçesiyle buna izin vermemiş. Gabrelyanov Gasparyan’ın sadece bir kez bu füzenin kullanıldığını ve füzenin patladığını söylediğini aktarıyor.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25369/ordu-bildirisinin-bir-gun-oncesi-iskender-fuzeleri-krizi