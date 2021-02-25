Kremlin Sözcüsü Peskov: Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkan Gasparyan’ı görevden almasına ilişkin “Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir” dedi.
Emre Gürkan Abay
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkan Gasparyan’ı görevden almasına ilişkin “Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir” dedi.
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