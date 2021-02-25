Karabağ’ın en stratejik noktası! Giderken ağaçları bile kesmişler…

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Azerbaycan, 10 Kasım gecesi Karabağ zaferini ilan etmiş, Ermeni askerleri bölgeden çekilmişti. Dağlık Karabağ’ın en stratejik noktası olan Laçin koridorunu CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Sercan Sever görüntüledi. Ermeni güçleri şehri terk ederken ağaçları bile kesmişler.

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kazandığı zafer sonrası Karabağ 29 yıl aradan sonra yeniden gerçek sahiplerinin olmuştu. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’ın yaptığı antlaşmalar çerçevesinde Laçin’den Ermeni unsurları çekilmiş, bölgede gözetim amacıyla Rus güçleri konuşlanmıştı. CNN Türk ekibi kritik bölgeye gitti, Laçin’de Rus barış güçlerini görüntüledi.

Laçin koridoru Ermenistan’la- Dağlık Karabağ geçişi sağlayan stratejik bir nokta. 2. Karabağ savaşında da en önemli nokta orasıydı. savaşta da Ermenistan lojistik desteğini Laçin koridorundan yapıyordu. Şu an Rus güçleri gözetiminde olsa da Azerbaycan toprağı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Laçin’de Ermeni güçleri tarafından tahrip edilen evler, yapılar göze çarpıyor. Ermeni askeri güçler şehri terk ederken de boş durmamışlar. Ermeni güçleri şehri terk etmeden önce ağaçları da kesip öyle gitmişler.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-disisleri-bakani-mevlut-cavusoglundan-onemli-aciklamalar-41749307