İletişim Başkanı Altun: Ermenistan’daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan Ermenistan’daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada ‘Derin endişe duyuyoruz’ dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan İngilizce olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Ermenistan’daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Ortaya çıkan durumu bir darbe girişimi olarak görüyor ve kesin olarak kınıyoruz. Türkiye, her zaman demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanında yer almaktadır. Bu kişiler dünyanın neresinde olursa olsun saldırı altında olabilirler.”
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102251043900514-iletisim-baskani-altun-ermenistandaki-son-gelismelerden-derin-endise-duyuyoruz/
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