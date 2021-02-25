İletişim Başkanı Altun: Ermenistan’daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan Ermenistan’daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada ‘Derin endişe duyuyoruz’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan İngilizce olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ermenistan’daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Ortaya çıkan durumu bir darbe girişimi olarak görüyor ve kesin olarak kınıyoruz. Türkiye, her zaman demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanında yer almaktadır. Bu kişiler dünyanın neresinde olursa olsun saldırı altında olabilirler.”

We are deeply concerned about the most recent developments in Armenia.



We view the unfolding situation as a coup attempt and unequivocally condemn it.



Turkey always sides with democracy and the free will of citizens – wherever in the world they may come under attack. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 25, 2021

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102251043900514-iletisim-baskani-altun-ermenistandaki-son-gelismelerden-derin-endise-duyuyoruz/