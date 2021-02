Hocalı Soykırımı’nın kurbanları, 29. yılında Beyoğlu’nda fotoğraf sergisiyle anıldı

Dünyaya “Tek millet, iki devlet” sloganıyla ortak bir pencereden baktığımız kardeş devletimiz Azerbaycan’da 1992 yılında yaşanan Hocalı Soykırımı, üzerinden geçen 29 yıla rağmen milletimizin bitmek bilmeyen acısı olmaya devam ediyor. Beyoğlu’nda, Hocalı Soykırımı’nda hayatını kaybeden soydaşlarımızın aziz hatırasını yâd etmek amacıyla’29. Yılında Hocalı Soykırımı’ Fotoğraf Sergisi açıldı. Beyoğlu Belediyesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu işbirliğinde İstiklal Caddesinde Galatasaray Lisesi’nin önünde düzenlenen serginin açılışına; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. “AZERBAYCAN’DA GERÇEKLEŞEN HER KÖTÜ OLAY BİZİM BAĞRIMIZDA YANAR” Sergide konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Dostluk acı ve tatlı günde birlikte olmayı gerektirir. Azerbaycan’daki kardeşlerimizle akrabayız. Azerbaycan’da gerçekleşen her kötü olay bizim bağrımızda yanar. Kardeşlerimizin her zaman yanında yer almak elbette bizim görevimiz. Hoca’lı katliamını yapanları bir kez daha lanetliyoruz. Diliyorum ki bir daha bu acılar yaşanmasın. Dünyanın hiçbir yerinde kardeşlerimize zarar gelmesin. Bugün hüznü paylaşıyoruz. Hoca’lı katliamını tekrar hatırlatmak için buradayız. Tekrar aziz şehitlerimizin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bu acı hepimizindir” diye konuştu. “UMUTLUYUZ BİR GÜN KATLİAMI YAPANLAR CEZALANDIRILACAKLAR” Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ise, “Hocalı ayı bizim için çok acılarla dolu. Arkamda gördüğünüz bu fotoğraflar o kanlı gecenin kanıtıdır. Hocalı da insanlığın önem verdiği tüm değerler ihlal edildi. Beşeriyetin mücadele ettiği bütün suçların hepsi o gece Hocalı’da işlendi. Umutluyuz bir gün katliamı yapanlar cezalandırılacaklar.” ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi