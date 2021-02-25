Ermenistan’daki darbe girişiminin arka planında neler var?

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Başbakan Paşinyan ise, bildiri ardından Genelkurmay Başkanı’nı görevden aldı, destekçilerini sokağa çağırdı ve onlarla birlikte yürüdü. Darbe girişimine ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. İkbal Dürre, “Dağlık-Karabağ krizinden sonra sağlanan ateşkesten çok da memnun olmayan Paşinyan, artık Rusya’nın desteğinden daha çok AB ve ABD desteğini kazanmak istiyor” dedi.

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti.

Paşinyan yaptığı ilk açıklamada, “Ülkede darbe girişimi var” ifadelerini kullanarak destekçilerinin başkent Erivan’da toplanması için çağrı yaptı.

Paşinyan’ın Erivan’daki yürüyüşünde muhalefet ile kendi destekçileri karşı karşıya geldi. Ülkenin polis teşikalatı da polislerin Paşinyan’ın talimatlarına uymaması çağrısında bulundu.

Darbe girişiminin arkasında Rusya’nın olduğu yönünde yorumlar yapılırken Moskova Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. İkbal Dürre, gelişmeleri BirGün’e değerlendirdi.

“PAŞİNYAN, AB VE ABD DESTEĞİNİ KAZANMAK İSTİYOR”

Doç. Dr. Dürre, “Dağlık-Karabağ krizinden sonra sağlanan ateşkesten çok da memnun olmayan Paşinyan, artık Rusya’nın desteğinden daha çok AB ve ABD desteğini kazanmak istiyor” dedi.

Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ çatışmalarından sonra 9 Kasım’da sağlanan ateşkesin ardından uzunca bir süredir istifa baskısı altında olduğunu belirten Dürre, “Tüm bunların üstüne Paşinyan’ın Rusya’nın ürettiği “İskender” füze sistemiyle ilgili açıklamaları ordu ile gerilim yaşamasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

“PAŞİNYAN’A AĞIR ELEŞTİRİLER YÖNELTİLDİ”

Paşinyan’ın, ordunun istifa çağrısından tam bir gün önce katıldığı bir programda, Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Azerbaycan Ordusuna karşı Rusya’dan alınan İskender füzelerinin kullanıldığını, ancak bu füzelerin sadece yüzde 10’unun patladığını söylemesini hatırlatan Dürre, “Paşinyan’a bu sözlerinden dolayı ağır eleştiriler yöneltildi” diye konuştu.

İki önemli nokta olduğuna dikkat çeken Dürre, “Birinci nokta, Paşinyan’ın böyle bir dönemde bu açıklaması ne kadar doğru ne kadar yerinde olduğu yönünde. Askeri uzmanlar, Paşinyan’ın bu söyleminin profesyonel bir söylem olmadığını, askeri teçhizatların işlevselliğinin bu şekilde ölçülemeyeceğini ve başbakanın bu sözlerinin tamamen politik kaygılardan kaynaklı olduğunu söyleyerek eleştirdiler. İkinci nokta ise Paşinyan Dağlık-Karabağ krizinden sonra artık Rusya’nın desteğinden daha çok AB ve ABD desteğini kazanmak istiyor” ifadelerini kullandı.

https://www.birgun.net/haber/ermenistan-daki-darbe-girisiminin-arka-planinda-neler-var-335486