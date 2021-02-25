Ermenistan’da neler oluyor?: Başbakan Nikol Paşinyan ordunun istifasını istemesi sonrası ‘Bu darbe girişimi’ dedi, halkı meydanlara çağırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisini istifaya çağırmasını darbe girişimi olarak nitelendirdi ve çağrısı üzerine toplanan destekçileriyle birlikte başkent Erivan’ın merkezinde yürüyüşe geçti.

Fransız haber ajansı AFP, Genelkurmay Başkanlığı’nın hükümetin istifasını isteyen bir açıklama yayımlamasının ardından, Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

Paşinyan Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, “Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasını askeri darbe girişimi olarak görüyorum. Şu anda tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum” dedi.

Fotoğraf altı yazısı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Facebook’tan yaptığı canlı yayında ‘Halkımı meydanlara davet ediyorum’ dedi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklaması, Paşinyan’ın Çarşamba günü Genelkurmay İkinci Başkanı Tiran Kaçaryan’ın görevden alınmasının ardından geliyor.

Kaçaryan, Paşinyan’ın Ermenistan’ın ana askeri müttefiki olan Rusya tarafından tedarik edilen İskender füzelerinin geçen yıl Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında hedefleri vurmadığı yönündeki iddialarıyla alay etmişti.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Genelkurmay İkinci Başkanı Kaçaryan’ın görevden alınmasına “net şekilde karşı çıktığını” söyledi.

Açıklamada, “Ermenistan Başbakanı ve hükümeti, Ermeni ulusu için kritik önem taşıyan mevcut kriz durumuyla ilgili makul kararlar alabilecek durumda değildir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin “görevdeki yetkililerin ordunun itibarını sarsmayı amaçlayan saldırılarına hoşgörü göstermeyeceği” vurgulandı.

Fotoğraf altı yazısı, Paşinyan’ın destekçileri çağrısı üzerine başkentin merkezinde toplandı

Rusya’dan ilk açıklama: Kaygılıyız

Rusya’dan ise Ermenistan’daki son gelişmelerle ilgili ilk açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan geldi.

Gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirten Peskov taraflara sükunet çağrısı yaptı ve “Ermenistan’da yaşanan olayların tamamen ülkenin iç meselesi” olduğunu kaydetti.

Dağlık Karabağ bölgesinin lideri Arayik Harutyunyan ise, Ermenistan’daki mevcut siyasi krizin üstesinden gelmek için arabuluculuk teklifinde bulundu.

Harutyunyan Facebook’ta yayımladığı açıklamasında, “Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki son gelişmeler çok endişe verici ve tüm tarafları itidal ve sağduyu göstermeye çağırıyorum, aksi takdirde yenilgimiz çok daha derin ve can alıcı olacaktır” dedi.

‘İstifa bildirisi öncesi İskender füzesi krizi yaşandı’

Ordunun istifa bildirisini yayımlamasından önce Paşinyan’la Genelkurmay arasında ‘İskender füzesi” krizi yaşanmıştı.

Paşinyan dün 1in.am haber portalına verdiği mülakatta, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Dağlık Karabağ savaşında Rus İskender füzelerinin neden kullanılmadığıyla ilgili eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, “Sorduğu sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği soruları sormalı. İskender füzelerinin neden patlamadığını ya da yüzde 10’unun patladığını söyleyebilir mi?” demişti.

Paşinyan, röportajda bu silahların 80’lerin teknolojisi olduğunu söyledi.

Gazeteye göre bunun üzerine Rusya Parlamentosu’nun alta kanadı Duma’nun Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Aleksander Şerin, Paşinyan’ın Rus silahlarını eleştirerek suçsuz çıkmaya çalıştığını öne sürdü.

Rus İzvestiya gazetesinde yer alan bir habere göre de Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, daha önce bu gazeteye verdiği bir mülakatta füzelerin kullanılması için Paşinyan’dan birkaç kez izin istediklerini ancak Başbakan’ın uluslararası toplumun tepkisinden çekinerek buna izin vermediğini söyledi.

İstifa baskısı altındaydı

Nikol Paşinyan, geçen yıl Ermenistan’ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşından sonra istifa baskısı altındaydı.

Paşinyan’ın istifası talebiyle ülkede bir haftadır protesto gösterileri düzenleniyor.

Fotoğraf altı yazısı, Paşinyan’ın istifasını isteyen muhaliflerin gösterilerinden bir fotoğraf (20 Şubat 2021)

Salı günü Erivan’da binlerce kişinin katıldığı bir gösteride protestocular Paşinyan için “Hain” sloganları atmıştı.

Paşinyan’ın Kasım ayında altı hafta süren savaşın sonunda yenilgiyi kabul etmesinden sonra öfkeli kalabalıklar Meclis’i basmıştı.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56194582