Ermenistan’da fitili o sözler ateşledi! Putin duyduğu anda küplere bindi

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Bunun üzerine Paşinyan olayı “darbe girişimi” olarak nitelendirerek, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu. Hürriyet Gazetesi Moskova temsilcisi Nerdun Hacıoğlu, Rusya konusunda ise, ”Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rus İskender füzelerinin aslında işe yaramadığını ilan etti. Bu tabii ki Rusya’yı küplere bindirdi.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzaladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını “darbe girişimi” olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı.

CNN Türk’te konu hakkında çarpıcı yorumlarda bulunan gazeteci Sevil Nuriyeva şu ifadeleri kullandı:

“Biraz daha erken beklenirdi aslında bütün analizlere bakıldığında ordu içindeki katmanlara baktığınızda Rusya etkisinin ağır bastığının ve uzun zamandan beri Rusya sekanslı siyasetin başarılı şekilde yönetime gelmesini sağlayan olaylar oluyordu. Paşinyan direniyordu. Batıdan aldığı desteklen ama kendi halkı tarafından da her ne kadar tepki gösteren kitleler olsa da destekleyen kitlelerin olduğunu da dikkate almak lazım. Peki ordu bunu tek başına yapabilir mi kamuoyu desteği almazsa tek başına bunu başarabilir mi? Ermenistan’da Paşinyan’nın hala devlet içerisinden ve dışarıdan her ne kadar parçalanmış şekilde destek olsa da hala bir destek söz konusudur.

Ayrıca Ermenistan içerisinde Rusya’dan bağı kesmek için ciddi anlamda siyasi referans ortaya koyan kitlelerin olduğunu gördüğümüz için Paşinyan’ın hala Rusya karşıtı güçlerle birlikte bu çağrıya direnebileceğini düşünüyorum. Ne kadar direnebileceği ordunun fiili harekete geçip geçmeyeceğiyle alakalı bir durumdur. Peki ordu fiili harekete geçer mi ya da Paşinyan’ın sağlığı tehlike altında olabilir mi? Bu soruya evet diyebiliriz. Ama şunu net söylemek lazım sadece tek başına ordunun çağrısı ile bu hareketi yapmasını beklemiyorum. Paşinyan’a yönelik can güvenliği meselesi soru işareti altına girerse yani perde arkasında ordu temsilcileri Paşinyan’ın hayatını soru altına koyduklarını fiili olarak gösterebilirse o zaman Paşinyan görevden el çektirilebilir.”

RUSYA’NIN POZİSYONU

Nuriyeva, Rusya’nın yaşanan gelişmelerle ilgili pozisyonunu da şöyle değerlendirdi:

“Pozisyonuna baktığımızda bu direnme biraz daha sürecek. Rusya’nın acilen Biden yönetiminin fiilen harekete geçmesinden önce bunu bitirmesi arzusu anlaşılıyor. Dün Putin’in de konuşmalarına dikkat ederseniz böyle bir pozisyon belirleyeceklerini ifade etmişti bu da onun bir halkasıdır. Ermenistan’ın çözülmesi Rusya açısından önem arz ediyor.

Ordu içerisindeki ikilemi de göz önünde bulundurmak lazım ama esas ağır basan tarafında Rusya olduğunu göz önünde bulundurmak gerekli.”

Hürriyet Gazetesi Moskova temsilcisi Nerdun Hacıoğlu da canlı yayında Ermenistan’da yaşananları değerlendirdi:

Şimdi olaya biraz öncesine bakmak gerek bundan iki gün önce Ermenistan’daki Rus silahları ile ilgili bir tartışma başladı. 2016 yılında Ermenistan’ın Rusya’dan satın almış olduğu İskender füzeleri ile ilgili bu.

‘RUSYA’YI KÜPLERE BİNDİRDİ’

Bu füzeler taktik savunma sisteminin bir parçası ve oldukça etkin silahlar ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rus İskender füzelerinin aslında işe yaramadığını ilan etti. 45 günlük savaşta bunları kullandıklarını ancak verim alamadıklarını ve ancak yüzde 10’unun düştüğü noktada infilak ettiğini ilan etti. Bu tabii ki Rusya’yı küplere bindirdi.

Paşinyan’ın değil Moskova’nın bir hareket yapması lazım. Nedeni ise Putin 44 günlük Karabağ savaşını sonlandırmak için Paşinyan ile anlaşmanın altına imza attı. Dolayısıyla Paşinyan o anlaşmanın revize edilmemesi ve gözden geçirilmemesinin Ermenistan’daki hala garantörü Paşinyan. Rusya’nın bu noktada çok hassas davranarak Paşinyan’ı acaba harcamaya hazır mıyım hazır değil miyim sorusuna kendisinin yanıt vermesi gerek. Çünkü diğer taraftan Paşinyan anlaşmanın garantörü aynı zamanda dolaysıyla Rusya’nın karar aşamasında olması lazım şu anda.

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar ise şu açıklamalarda bulundu:

Ermenistan Ordusu savaşı kaybetti, büyük bir yıkım var. Zırhlı unsurların yüzde 65’ini kaybetti. Şimdi bununla birlikte toplumla irtibatını kaybetti. Bunun üzerine İskender füzeleri ile ilgili tartışma patlayınca, toplum orduyu suçlayınca gerilime sebebiyet verdi.

‘ORDU İTİBARSIZ, PAŞİNYAN İTİBARSIZ’

Azerbaycan’da kullandıkları İskender füzeleri yüzde 90’ı patlamadı. Ermenistan’ın en kritik anında patlamaması büyük bir suçlamayı beraberinde getirdi. Ordu yaralıydı, halk tarafından da vurulunca Paşinyan’ın istifasını istedi. Bu ordunun siyasete müdahalesi anlamına geliyor. Siyasete müdahale olunca darbe olarak algıladılar. Paşinyan iktidardan düşerse çok ciddi bir şey ile karşı karşıya kalacak. O da koltuğunu bırakmamak için direniyor.

Ordu itibarsız, Paşinyan itibarsız, Rusya’nın tavrının etkili olacağını düşünüyorum. Rusya hangi tarafı seçerse onun olacağını düşünüyorum.

Hürriyet Gazetesi