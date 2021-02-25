Ermenistan ordusu Paşinyan’ın istifasını talep etti

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay birinci yardımcısının görevden alınmasından sonra bir bildiri yayınlayarak Başbakan Paşinyan ile hükümetin istifa etmesini talep etti. Paşinyan taraftarını destek için meydanlara çağırdı.

Bildiride Genelkurmay birinci yardımcısı Tikran Haçaturyan’ın haksız biçimde görevden alındığı belirtildi.

Bildiride “Ülkenin bu kadar karmaşık durumda alınan bu tür bir karar, devlet karşıtı ve sorumsuzca bir adımdır. Ermenistan Başbakanı ve hükümeti Ermeni halkı için böylesi kritik ve ölümcül durumda yeterli kararlar alamıyor” dendi. Açıklamada “Görevdeki makamları gözden düşürmeyi amaçlayan saldırılara uzun süredir sabırla tahammül ettik” dendi ve “Her şeyin bir sınırı vardır” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada “Ermeni Silahlı Kuvvetleri, görevini şerefle yerine getirdi ve halkla omuz omuza düşmana karşı savaştı. Görevdeki yetkililerin etkisiz yönetimi ve dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin istifasını talep ediyor, aynı zamanda oğulları Vatan ve Artsakh’ı koruyarak ölen kişilere karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunuyor.” dendi.

Bildiri Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, yardımcıları, daire başkanları ve diğer personel tarafından imzalandı.

Paşinyan ise darbe girişimi yaşandığını belirterek taraftarlarını Cumhuriyet Meydanı’nda desteğe desteğe çağırdı. Paşinyan ayrıca Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ın da istifasını talep etti.

Karabağ Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ise facebooktan yaptığı açıklamada , Ermenistan’daki iç siyasi gelişmeleri oldukça endişe verici olarak nitelendirdi.

Harutyunyan “Tüm tarafları uyanık olmaya ve sağduyu göstermeye çağırıyorum, aksi takdirde yenilgimiz daha derin ve daha ölümcül olur. Yeterince kan döküldü, artık krizlerden sıyrılma ve kalıcı gelişme yoluna geçmenin zamanıdır ”diye yazdı. Harutyunyan siyasi krizi aşmak için aracı olmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu arada Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ın görevden alınmasına ilişkin Başbakanlık kararı, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın makanına geldi, ancak Ermenistan medyasına göre Sarkisyan henüz kararı imzalamadı.

Rusya ise gelişmelerin Ermenistan’ın “iç meselesi” olduğunu açıkladı. Rus ajanslarına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin, Ermenistan’daki gelişmeleri “iç mesele” olarak değerlendirdi.

Başbakan Paşinyan darbe girişimine karşı taraftarları ile buluştu Özgürlük Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. İkinci Cumhurbaşkanı Koçaryan orduya destek verdi ve hükümete istifa çağrısında bulundu.

Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu II. Karekin gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek müzakere masasında çözüm çağrısında bulundu. Muhalefet açıklamalarıyla ordunun darbe girişimine destek verdi. İkinci Cumhurbaşkanı Koçaryan da orduya destek verdi ve hükümeti istifaya çağırdı. Ermenistan’da sosyal medyada savaş uçaklarının alçaktan uçuş yaptığına dair görüntüler yayınlandı.

Türkiye ise Ermenistan’daki darbe girişimini kınadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ermenistan’daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Türkiye, nerede olursa olsun darbeye karşıdır” açıklamasında bulundu.

Agos