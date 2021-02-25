Ermenistan ordusu Paşinyan’ı istifaya çağırdı

Paşinyan yaptığı ilk açıklamada, ‘Ülkede darbe girişimi var’ ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı, Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep ettiğini duyurdu. Paşinyan yaptığı ilk açıklamada, “Ülkede darbe girişimi var” ifadelerini kullanarak destekçilerini sokağa çağırdı.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında yenilmesinin ardından geçen yılın sonlarında Ermenistan Başbakanı’nın istifası için ülkede süresiz protestolar başlatılmıştı.

MUHALEFET ORDUYA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Muhalefet lideri ve eski başbakan Vazgen Manukyan da Erivan’da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etmiş, güvenlik güçlerine seslenerek “Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın” ifadelerini kullanmıştı.

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