Ermenistan ordusu, Paşinyan’ı istifaya çağırdı

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa çağrısını “darbe girişimi” olarak nitelendirmesinin ardından Genel Kurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını açıkladı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan savaşın ardından Ermenistan ordusu, Paşinyan’a istifa çağrısında bulundu. Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzaladı.

Paşinyan ise ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını “darbe girişimi” olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı. Yaptığı açıklamanın ardından Paşinyan, Genel Kurmay Başkanını görevden aldığını duyurdu.

Dağlık Karabağ’da savaşı kaybeden Paşinyan’ın istifasına yönelik ülkede protestolar düzenlenmişti.

Cumhuriyet Gazetesi