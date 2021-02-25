Ermenistan ordusu muhtıra verdi… Paşinyan: Darbe girişimi var

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa çağrısında bulundu. Ülkede bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan ise destekçilerini sokağa çağırıp Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu. Son olarak Kremlin’den, “Anayasal çerçevenin dışına çıkılmamalı” uyarısı geldi.

DUVAR – Azerbaycan’la yaşanan altı haftalık savaşın sonucunda Dağlık Karabağ’da işgal altındaki bölgelerin büyük kısmından çekilmesi nedeniyle protestolarla karşılaşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’da ordudan istifa çağrısı geldi.

MUHTIRADA NE DENİLDİ?

Rus haber ajansı Interfax, Ermenistan ordusunun yazılı bir açıklama yayınlayarak Paşinyan ve hükümetine istifa çağrısı yaptığını duyurdu. Ordunun bidirisinde, “Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan ve Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin istifasını talep ediyor, aynı zamanda Anavatanı savunurken çocukları ölen insanlara karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunuyor” denildi.

DESTEKÇİLERİNE ‘SOKAĞA ÇIKIN’ ÇAĞRISI

Paşinyan, muhtıra hakkındaki ilk açıklamasında istifa çağrısını reddederek “Ülkede bir darbe girişimi var” dedi. Facebook üzerinden açıklama yapan Ermenistan Başbakanı, destekçilerine Erivan’da toplanıp darbe girişimine karşı koyma çağrısı yaptı.

GENELKURMAY BAŞKANI’NI GÖREVDEN ALDI

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı kovduğunu da duyuran Paşinyan, krizin anayasal yollardan aşılacağını söyledi.

Paşinyan, “Şu an en önemli mesele, iktidarı halkın elinde tutmak çünkü yaşanmakta olan şeyin askeri bir darbe olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

RUSYA: ANAYASAL ÇERÇEVENİN DIŞINA ÇIKILMAMALI

Gelişmelere ilişkin Rusya’dan yapılan ilk açıklamadaysa itidal çağrısı geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın Ermenistan’da yaşanan gelişmelerden endişe duyduğu belirtilerek “Anayasal çerçevenin dışına çıkılmamalı” uyarısı yaptı. Peskov, anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulundu. Rus sözcü, “Ermenistan’da yaşananlar ülkenin iç işleri” ifadelerini kullandı.

DAĞLIK KARABAĞ’DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Arayik Harutyunyan’dan ise Paşinyan ile ordu arasında arabuluculuk önerisi geldi. Taraflara itidal çağrısında bulunan Harutyunyan, “Yeterince kan döküldü. Artık krizleri aşıp ilerleme vakti. Ben şu an Erivan’dayım ve bu siyasi krizin aşılması için arabuluculuk yapmaya hazırım” dedi. (DIŞ HABERLER)

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