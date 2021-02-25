Ermenistan: Ordunun istifa çağrısına ‘darbe girişimi’ diyen Başbakan Paşinyan, halkı sokağa çağırdı

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını “darbe girişimi” olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını “darbe girişimi” olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, “Ancak yaşananlar Ermenistan’ın içişleri meselesidir.” dedi.

Başbakanı Paşinyan Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu. Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, “Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır.” dedi.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, “Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz.” ifadesini kullandı.

Ermenistan’da halk, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da anlaşmaya varmasının ardından protesto gösterileri düzenlemiş, hükümet ve parlamento binalarını basan eylemciler Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı istifaya çağırmıştı.

Euronews