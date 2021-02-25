Ermenistan ne zaman kuruldu? Ermenistan nüfusu kaç?

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Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almasından sonra Ermenistan’da ordu-hükümet-muhalefet birbirine girdi. Azerbaycan ordusu, Ermeniler tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ topraklarının işgalden temizlenmesi için gerçekleştirilen operasyonda darmadağın olan Ermenistan ordusu Nikol Paşinyan hükümetine ültimatom vererek istifa çağrısında bulundu. Tam bir kaosun yaşındığı Ermenistan’ın ne zaman kurulduğu, Ermenistan nüfusun ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı.

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’a gerçekleştirilen operasyonla ağır darbe indirildi. Bayrak’tar İHA ve SİHA’larının destan yazdığı işgalden temizleme operasyonunda işgalci Ermenistan ordusu tarumar edildi. Dağlık Karabağ’ın yeniden gerçek sahiplerine geçmesinden sonra, işgalci devlet Ermenistan’da yer yerinden oynadı. Karabağ hezimeti sonrası sokaklar karıştı. Muhalefet aylardır Paşinyan’ın istifasını isteyen gösteriler düzenleyse de başarılı olamadı. Azerbaycan ordusu karşısında ağır yenilgi alan Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan’ın istifasını istedi. Askerin harekete geçtiği Ermenistan’a tam bir kaos hakim olurken, Ermenistan’ın ne zaman kurulduğu, nüfusunun ne kadar olduğu da merak ediliyor.

Ermenistan, Avrasya’nın Güney Kafkasya bölgesinde bulunan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Batısında Türkiye, kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan ve Laçın Koridoru, güneyinde ise İran ve Azerbaycan’ın bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır komşusudur.

Ermenistan ne zaman kuruldu?

Ermenistan üniter, çok partili bir devlettir. Urartu MÖ 860 yılında kurulmuş ve MÖ 6. yüzyılda yerini Ermenistan Satraplığı almıştır. Ermenistan Krallığı MÖ 50. yüzyılda Büyük Dikran hükümdarlığı altında yüksekliğine ulaştı. Sonrada, Hristiyanlığı resmî din olarak kabul eden dünyadaki ilk devlet olduğu biliniyor. Hristiyanlığın devletin resmî dini olarak kabul edilme tarihi 301’dir. Eski Ermeni krallığı, 5. yüzyılın başlarında Bizans ve Sasani İmparatorlukları arasında bölündü. 9. yüzyılda Pakratuni Hanedanlığı döneminde Ermeni Bagratuni Krallığı restore edildi. Bizanslılara karşı yapılan savaşlar nedeniyle gerileyen krallık 1045 yılında düştü ve Ermenistan kısa süre sonra Selçuklu’nun bir parçası oldu. 11 ve 14. yüzyıllar arasında Akdeniz kıyısında bir beylik ve sonrasında da krallık olan Kilikya Ermeni Krallığı kuruldu.

16 ve 19. yüzyıllar arasında Ermenistan, defalarca Osmanlı ve Pers imparatorluklarının egemenliğine girdi. 19. yüzyılda Ermenistan Rus İmparatorluğu tarafından alınırken, geri kalan bölgeler Osmanlı egemenliği altında kaldı. 1918’de, Rus Devrimi’nin ardından, Rus olmayan tüm ülkeler bağımsızlıklarını ilan ettiler ve bunun sonucunda Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. 1920’de devlet, Transkafkasya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’ne dahil edildi ve 1922’de Sovyetler Birliği’nin kurucu üyesi oldu. 1936’da Transkafkasya devleti dağıldı ve Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti de dahil olmak üzere ortaya çıkan bu devletler Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine dönüştü. Ermenistan Cumhuriyeti, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası bağımsız oldu. Ermenistan’ın nüfusu 2020 sayımlarına göre, 2.956.900’dır.

Azerbaycan’ın Karabağ zaferi

Ermenistan ordusu, 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da cephe hattı boyunca Azerbaycan ordusu mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine saldırılara başladı. Bunun üzerine Azerbaycan, düşmanın provokasyonunu önlemek ve halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu, bu tarihten itibaren Karabağ’da başlattığı karşı operasyonda 9 Kasım’a kadar 5 il, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı. 8 Kasım’da Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa ili de kurtarıldı. Azerbaycan ile Ermenistan 10 Kasım’da anlaşmaya vardı. Böylelikle Azerbaycan, işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşmuş oldu.

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