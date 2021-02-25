Dünyanın en hızlı internet ağı Erivan’da

Dünyanın en hızlı internet ağlarından biri Erivan’da kuruluyor

Telecom Armenia (Beeline markası) bölgedeki en gelişmiş fiber optik ağın yapımına başladığını duyurdu.

Erivan’da yeni nesil ağın inşasına Davtaşen’de başlandı ve önümüzdeki aylarda 10 Gbp/s bant genişliğine sahip ağ, başkentin bu idari bölgesindeki tüm dairelerde mevcut olacak.

“Şirketimiz 100 yılı aşkın süredir iletişim alanında hizmet vermektedir.

Bugün gelecek yüzyıl için yeni bir sıçrama yapıyoruz ve dünyanın en iyilerinden biri olacak yeni bir fiber optik ağ yaratıyoruz.

Mevcut ağlarda, ana sağlayıcı bağ birçok tüketici arasında paylaşılmaktadır, yeni ağımızda ise her abone ayrı bir fiber optik kanal alacaktır.

Hizmetler tamamen yeni bir kaliteye kavuşacak, bu ağın sunduğu olanaklar sınırsız görünüyor”,- dedi Telecom Armenia Genel Müdürü Hayk Yesayan.

Altyapının inşası sırasında yaklaşık 100 km ana kablo döşenecek, ve 400 km daha fazla fiber optik, iç hatlar üzerinden on binlerce aboneyi ağa bağlayabilecek.

Ermenistan Kamu Radyosu