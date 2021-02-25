BM’den Kıbrıs açıklaması: Cenevre’de gayriresmi toplantı yapılacak

Toplantıya Kıbrıs’taki Rumlar ve Türklerin temsilcilerinin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere katılacak.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs’ta siyasi çözüm için 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de bir gayriresmi toplantı yapılacağını duyurdu.

Toplantıya Kıbrıs’taki Rumlar ve Türklerin temsilcilerinin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere katılacak.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric toplantının amacını, tarafların bir çözüm için ortak zeminde buluşmasının mümkün olup olmadığını görmek olarak açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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