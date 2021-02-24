Tarihte Aya (Aziz) Nikola Var Mı? Aya Nikola Gerçekte Var Mı? Kuruluş Osman Aya Nikola Kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonunda karşımıza çıkan Aya Nikola karakteri dizi severler tarafından merak edildi. Hristiyan azizi Aya Nikola’nın tarihteki gerçek yerini araştıran izleyiciler için Myralı Nikola (Aya Nikola) kimdir? Aya Nikola tarihi? Aya Nikola nerede? gibi soruları haberimzide yanıtladık.

Kuruluş Osman dizisinde, Aya Nikola, Bizans’ın usta kumandanlarındandır. Osman Bey’e karşı harekete geçen Bizans İmparatoru tarafından bölgeye gönderilen Aya Nikola, tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmak ve uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden sağlamaya çalışmaktadır.

Atv’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Nikola karakteri Erkan Avcı tarafından oynanmaktadır.

Kuruluş Osman Nikola karakterini oynayan Erkan Avcı kimdir?

Erkan Avcı (d. 17 Aralık 1982, Diyarbakır), Türk oyuncu. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Aya Nikola Kimdir?

Tarihte ise; Aya Nikola ile ilgili farklı bilgiler mevcuttur. Bazı kaynaklarda Aya Nikola’nın İnegöl tekfuru olduğu yazılırken; bazı kaynaklarda ise aziz olarak bilinmektedir. Likya’nın Myra yöresinde (Demre) yaşamış Hristiyan azizi olan Aya Nikola Yunanistan’ın, Rusya’nın, çocukların ve denizcilerin azizi olarak kabul edilir. Aya Nikola adına kurulmuş pek çok şehir ve kilise yer almaktadır.

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