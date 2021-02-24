Rusya’nın Ermenistan Büyüeklçisi: Rusya Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesine destek veriyor

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Koprikin Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin modernelşme sürecini desteklediklerini ifade ederek Ermenistan ve Rusya Savunma Bakanlıkları arasında yoğun temasların devam ettiğini vurguladı.

Rusya Büyükelçisi ‘Vatan savunucuları günü’ vesileyle düzenlenen etkinliğ katıldı.

İki ülke arasında askeri alanında farklı dallarda işbirliğinin daha da derinleştirmek için çalışmalar sürüyor.

Kopirkin Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin iadesi için de Rusya üst makamlarının ve yöneticilerin devamlı çaba sarfettiğini dile getirdi.

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan Ermenistan’ın Gyumri şehrinde konuşlanan 102’inci Rus askeri üssünü genişletme ve en az bir kısmının Ermenistan’ın doğusunda yer alması konusunda meraklı olduklarını belirtmişti.

ERMENİ HABER AJANSI