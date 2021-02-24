“Purim, tarihsel ve toplumsal manada en önemli bayramlarımızdan biri”

Hahambaşı Rav İsak Haleva, perşembe akşamı kutlanmaya başlanacak Purim Bayramı için Türk Yahudi Toplumuna hitaben bir mesaj yayınladı:

“Değerli Dindaşlarım,

13 Adar/25 Şubat Perşembe günü tutacağımız Taanit Ester, akşamından itibaren kutlayacağımız Purim’i bu yıl pandemi nedeniyle maalesef her zamanki birliktelik ve coşkuyla kutlayamayacak, sinagoglarımızda Megila okuyamayacaksak da, bu yıla mahsus aldığımız tedbir ve tertiplerle dinsel gerekliliklerimizi İnternet ortamında izleyerek katılım göstermemiz yanında, ilgili dayanışma kurumlarımız aracılığıyla hediyeleşerek bayram neşemizi paylaşmamız mümkün olabilecektir.

Purim hepimizin de bildiği gibi tarihsel ve toplumsal manada en önemli bayramlarımızdan biri olarak, derinliğiyle düşündüğümüz takdirde tanrısal düzenin işleyişini de sezebileceğimiz bir fırsatı oluşturur. Bu sezgimiz bizi, zaman ve koşullar ne olursa olsun daima tanrısal yardıma güven duymaya götürecektir.

Purim’i bir de bu yönüyle değerlendirip kutlayacağınızdan emin olarak, hepinize sevdiklerinizle birlikte, sağlıkla ve esenlik içinde nice Purimler kutlamanızı diliyorum.

Purim Sameah, dualarımla.”

Şalom Gazetesi