Nikol Paşinyan’ın istifasını talep eden bir grup Devlet Üniversitesi binasına girdi (Video)

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasını talep eden muhalif göstericiler protesto eylemlerine devam ediyorlar. 24 Şubat’ta özellikle üniversite binaları hedef alındı.
Protesto etkinliğine katılan kişiler Yerevan Devlet Üniversitesine girdikten sonra Yerevan Devlet Ekonomi Üniversitesi’ne de girmeye çalıştı.
“Nikol’suz Ermenistan”, “Öğrenci katıl!” sloganlarıyla üniversite öğrencilerine greve davet eden protestocuların asıl talebi Paşinyan ve Hükümetinin istifasıdır.
Organizatörler bu tür eylemleri devam edeceklerini açıkladılar.
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