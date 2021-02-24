Karabağ’da vahşetin tanığı mezarlıklar

Dağlık Karabağ ve etrafındaki illerde Azerbaycanlılara ait mezarlıkların durumu, Ermeni güçlerin işgal döneminde yaptığı vahşet ve yıkıma tanıklık ediyor. Ermeni güçler, 1990’lı yıllarda işgal ettiği Azerbaycan yerleşim birimlerini yıkıma maruz bıraktığı gibi Azerbaycanlılara ait mezarlıkları da tahrip etti. Azerbaycan ordusu topraklarını işgalden kurtardıktan sonra Ermenilerin bölgede gerçekleştirdiği yıkımın büyüklüğü daha net ortaya çıktı. Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan, Gubadlı ve Ağdam illerindeki tüm yerleşim birimleri işgal döneminde talan edilip yıkıldığı için buralar sadece taş yığını haline gelmiş “hayalet şehirleri” andırıyor. Bu şehirlerin mezarlıkları da aynı durumda. Yaklaşık 30 yıl sonra doğdukları topraklara dönen Azerbaycanlıların ilk koştuğu yerlerden biri de mezarlıklar oldu. Fakat onları tahrip edilmiş, resimleri ve yazıları çizilmiş taşlardan oluşan acı manzara karşıladı. Birçok insan yakınlarının mezarlarını bulamadı. Sabah Gazetesi