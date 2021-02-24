Hocalı Şehitleri Anıldı

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Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından hazırlanan bir programla Hocalı soykırımı anıldı.

HABER MERKEZİ

Hocalı’da katledilen Azerbaycan Türkleri Iğdır’da törenle anıldı.

Iğdır Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı’nda gerçekleştirilen program saygı duruşunun ardından Şehitler için Kur’anı Kerim okundu. Ehlibeyt Alimler Derneği Üyesi Behlül Salmanlı tarafından Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal ,26 Şubat gününün Türk dünyası ve Azerbaycan için en acılı günlerden biri olmanın yanı sıra aynı zamanda insanlık tarihi için de kelimenin tam anlamıyla kapkara bir sayfa olduğunu ifade etti.

Ünsal, “Bundan 29 yıl önce Hocalı denilen yerde bir soykırım gerçekleşti. Hem de hür dünyanın gözü önünde televizyonlar bu Ermenilerce gerçekleştirilen soykırımı canlı olarak verdiler. Hiç bir devlet Rusya destekli Ermenilere dur demedi. O süreçte bir milyona yakın Türk yurtlarından evlerinden göç etmek zorunda kaldı. Hocalı denen yerde Ermeniler 700’e yakın cana kıydılar. Cana kıyılanların tek suçu vardı Türk olmak. Hocalı denince aklıma ne geliyor biliyor musunuz, evlerinden topraklarından göç ettirilen binlerce silahsız savunmasız Azerbaycan Türkleri. Karnı delinerek bebeği çıkarılıp, vahşice öldürülen hamile kadınlar geliyor. Eşlerinin, anne ve babalarının gözü önünde tecavüze uğrayan iffetli Türk kadınları geliyor. Vahşi katil Ermenilere esir düşmektense ölmek daha iyidir diyen ,namusunu kirletmeyen genç kızlar geliyor..29 yıldır işgal altında bulunan Türk yurdu, Hocalı, Hankendi geliyor. Öğrenci yurtlarında tek göz odalarda çadır kentlerinde tren vagonlarında yaşamaya çalışan doğduğu topraklara hasret giden ak sakallı dedeler, ağ bürçekli nineler, gözü yaşlı şehit eşleri, şehit oğulları kızları geliyor. Öldürülmüş kişi ve kadınların, çocukların, kurşunlanmış, mermi ile parçalanmış cesetleri, burnu, kulağı kesilmiş masum insanlar geliyor. Ermeni saldırıları sonucunda ana-baba yurtlarını terk etmeye mecbur bırakılarak karlarla kaplı dağlara ve ormanlara kış gününde yalın ayak kaçmak zorunda kalan çoluk çocuk yaşlı insanlar gelir. Ermeni ateşinden kurtularak dağlara kaçıp soğuk kış gecesinde donarak ölen bebekler, kadınlar çocuklar gelir. Vahşi katil Ermenilerce kafa derileri yüzülmüş ve başı kesilmiş masum silahsız Azerbaycan Türk’ü kadınlar erkekler gelir. İhanetçi Ermenilerin Türk düşmanlığını da Hocalı’da yaşanan acıları da unutmayacağız unutturmayacağız. Her alanda anlatacağız.

Buradan Hür dünyaya sesleniyorum Neden Hocalıda yapılan vahşeti Azerbaycan Türk’üne karşı yapılan bir soykırım olarak tanımıyorsunuz? Yoksa dünyada hukuk sadece haksızda olsa, Ermeniler için mi var? Bu çifte standard karşısında yüzünüz neden kızarmıyor? Hocalı’da, Şuşa’da, Lâçin’de Kelbecer’de, Ağdam’da, Cebrail’de yaşanan soykırımı Unutmadık. unutmayacağız “dedi.

Program okunan şiirler ve “Hocalı Soykırımı “konulu fotoğraf sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

https://www.gazetepusula.net/2021/02/24/hocali-sehitleri-anildi/