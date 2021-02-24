Hocalı Katliamı’nın 29. yılında Gürcistan’da kurbanlar için anma programı düzenlendi

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Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992’de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 29. yılı nedeniyle Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te anma programı düzenlendi.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992’de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 29. yılı nedeniyle Gürcistan‘ın başkenti Tiflis’te anma programı düzenlendi.

Azerbaycan’ın Tiflis Büyükelçiliği tarafından Mirza Fatali Akhundov Müzesi’nde düzenlenen anma törenine, Türkiye‘nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan’ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Gürcü akademisyenler ve uzmanlar ile davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Guliyev, 29 yıl önce silahlı Ermeni güçlerinin Hocalı’da Azerbaycan asıllı vatandaşları katlettiğini hatırlatarak, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın topraklarında savaş suçları işlediğini belirtti.

Guliyev, “Hocalı Katliamı’nın suçlu tarafı Ermenistan askeri kuvvetleridir, onlar böylece tüm uluslararası insan hakları ilkelerini ihlal etti. Hocalı kurbanlarının adaleti bulabilmesi için Türkiye’den somut destek alındı.” dedi.

Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, Türk halkı adına Hocalı Katliamı’nın kurbanlarını rahmet ve saygıyla andıkları vurgulayarak, “Hem Hocalı’da hem Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için verilen savaşlardaki şehitlerimizin anısına Allah rahmet eylesin demek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Hocalı Soykırımı’yla ilgili adaletin sağlanması için verilen mücadelenin sürdürülmesi gerektiğine dikkati çeken Yazgan, Azerbaycan’ın geçen yıl kendi topraklarını işgalden kurtarmasıyla Ermenistan tarafına sert bir cevap verildiğini kaydetti.

Yazgan, Hocalı’da işlenen insanlık suçlarına dünyanın sessiz kaldığını dile getirerek, dünya ülkelerinin bu konuda bilgilendirilmesi yönünde Azerbaycan yönetiminin etkili çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Törende, Hocalı Katliamı’nı konu alan “Annenin Ağlaması” adlı tiyatro eseri sahnelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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