HDV’ye tehdit: Sanıklardan birinin cezai ehliyeti var

Rakel Dink ve Hrant Dink Vakfı’nın elektronik posta yoluyla tehdit edilmesine ilişkin davada yargılanan iki sanıktan birinin cezai ehliyetinin bulunduğu belirlendi. İki sanık da psikolojik sorunlar yaşadıklarını beyan etmişti.

Tutuksuz sanıklardan Hüseyin Ateş’e ‘zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit’ten yedi buçuk yıldan 26 yıl üç aya, Ersin Başkan’a ise aynı suçtan iki buçuk yıldan sekiz yıl dokuz aya kadar hapis cezası istenmişti. İki sanık bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Sanıklar psikolojik sorunları olduğunu belirtmişlerdi.

Davanın 24 Şubat günü görülen duruşmasına sanık Hüseyin Ateş avukatları ve Vakıf avukatları katıldı. Hakim, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığını tutanağa geçirdi.

Hakim, Adli Tıp Kurumu’nun Hüseyin Ateş için cezai ehliyetinin tam olduğu raporunu verdiğini ancak Ersin Başkan hakkında raporun düzenlenemediğini söyledi. Sanık Hüseyin Ateş, savunmasında “Ben dört ay tutuklu kaldım, cezamı çektim” dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suç kastı olmadığını ileri sürerek beraat talep etti. Vakıf avukatları, gelen yazıya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme, Ersin Başkan’ın cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda adli tıp raporu alınması için ilgili kolluk birimine müzekkere yazılmasına, sanık bulunamazsa rapor alınması için yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Vakıf avukatlara süre verilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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