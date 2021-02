‘Ganimet’ olarak kaçırılan 7 yaşındaki çocuk Ankara’da kurtarıldı

Ankara’da yapılan operasyonda IŞİD şüphelisi bir kişi yakalandı. Operasyonda 7 yaşındaki Ezidi kız da kurtarılarak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

ANKARA – Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Irak / Musul’da IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 1 şüpheli Ankara’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 7 yaşında Ezidi kız çocuk da kurtarılarak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı, Irak vatandaşı şahıslara yönelik devam eden ortak çalışmalarda Irak / Musul’da IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 1 şahsın Ankara’ya geldiğini tespit etti. Bunun üzerine şahıs Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince takip edilmeye başlandı.

S.O. isimli şahsın faaliyetlerine devam ettiği ve geçmişte Irak ordusunda subay olduğu bilgilerine ulaşan bakanlık açıklamasında, “Şüphelinin -sözde- ganimet olarak Irak ülkesinden kaçırarak getirdiği (7) yaşında Ezidi bir kız çocuğunun da yanında olduğunun anlaşılması üzerine Ankara C. Başsavcılığı ile koordine kurularak operasyon kararı alındı. Operasyon evde bulunan Ezidi kız çocuğu nedeni ile hassasiyetle planlandı. TEM operasyon ekiplerince erken saatlerde yapılan operasyonda S.O isimli şüpheli ve birlikte hareket ettiği bilgilerine ulaşılan N.H.R yakalandı. Ezidi kız çocuğu kurtarılarak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi” denildi.

Gazete Duvar