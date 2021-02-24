Eski Bakan’dan Heybeliada Ruhban Okulu çıkışı: Açılmasını istedim!

AK Partili Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, Bakanlık yaptığı döneme ilişkin paylaştığı anılarıyla dikkat çekiyor.

Haber: Cafer ZENGİN- Eski Bakan Hüseyin Çelik, Bakanlığı döneminde İstanbul’daki Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasını çok istediğini açıkladı. Rum Ortodoks Ruhban Okulu olarak bilinen, Türkiye’de kısaca Ruhban Okulu şeklinde de adlandırılan okulla ilgili konuşan Çelik, ““Ruhban Okulu haksız bir şekilde kapanmıştır. Bakanlığım döneminde Rumların Heybeliada’daki Ruhban Okulunun açılmasını da istedim” dedi.

Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, bir süre önce Uluslararası Kafkas Derneği’ nin sosyal medya üzerinden düzenlediği yayına katıldı. Çelik, ‘Milli Mücadele ve Çerkes Ethem’ konulu söyleşide hem dikkat çeken açıklamalar yaptı hem de kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Çelik’in o yayında yaptığı açıklamaların yankısı ise sürüyor.

“O GÜN BENİM BUNA GÜCÜM YETMİYORDU”

Şu an Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Hece Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapan Hüseyin Çelik, programda Çerkes Ethem ile ilgili müfredatta yer alan “Çerkes Ethem ihaneti, isyanı” gibi içerikleri kaldırmak istediğini, ancak buna gücünün yetmediğini açıkladı. Çelik, bir katılımcının “Siz 19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde iki kez Bakanlığı yaptınız. Siz neden müfredattan kaldırmadınız?” sorusu üzerine de şu yanıtı verdi: Allah biliyor ki, hayatımda en çok istediğim şeylerden biri buydu. Fakat o gün benim buna gücüm yetmiyordu”

“RUHBAN OKULU HAKSIZ BİR ŞEKİLDE KAPANMIŞTIR”

Bu konuda açıklamaları sırasında “Daha ileri gideyim” diyen eski Bakan Çelik, Rumların Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nun açılması da o dönem istediğini söyledi. Çelik, “Ruhban Okulu’nun açılmasını da istedim. Benim Ruhban Okulunun açılmasını istemem Rum dostu olduğum ya da Rumların menfaatleri uğruna çalışan bir insan olduğum anlamına gelmez. Ruhban Okulu haksız bir şekilde kapanmıştır. Bırakın Müslüman olmayı, Rum ve Ermeni bir komşum olsa, ona haksız dayatmalarda bulunulsa, hukuk dışı bir muamele yapılsa benim onun hakkını savunmam için Rum, Ermeni olmam gerekiyor mu? Gerekmiyor. Demokratlık, sizin gibi düşünmeyen farklı ırklar, mezheplere mensup insanları savunmaktır. İnsan hayatına saygı duymak gerekiyor.



HEYBELİADA RUHBAN OKULU NASIL KAPANDI?

1971 yılında, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla kapatılan tüm özel okulların yeniden faaliyete geçmesi için 1472 sayılı intibak yasası çıkarıldı. Bu yasaya göre gerekli koşulları yerine getiren Özel Yüksek Okullar kısa zamanda üniversite bünyesi içinde yeniden açıldı. Heybeliada Ruhban Okulu’nun üniversiteye bağlanma kararına karşı çıkan Fener Rum Patrikhanesi, okulu 1971 yılında kapattı.

Turksam.org’da ise okulun açıldığı iddiasına yer verildi.

Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi’ne (TÜRKSAM) ait internet sitesinde yer alan “Heybeliada Ruhban Okulu Eğitime Açılmış!” başlıklı yazıda “Heybeliada Ruhban Okulu, 2012 yılında eğitim ve öğretime açılmış. Ruhban Okulu’nda 7 yıldır Erasmus öğrencilerine uygulamalı eğitim veriliyor” ifadeleri kullanılıyor.

https://kayseriolay.com/eski-bakan-dan-heybeliada-ruhban-okulu-cikisi-acilmasini-istedim/72121