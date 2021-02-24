Define hayali canına mal oldu

Bursa’nın Mudanya ilçesine yaşayan 50 yaşındaki Sebahattin Aslantaş’ın define bulma hayali canına mal oldu.

Bir uçurumdan iple bağlanarak aşağı sarkan Aslantaş, asılı vaziyette kazı yaparken, bir süre sonra ipin kopmasıyla birlikte uçurumdan aşağı düştü.

Yapılan ihbarla birlikte olay yerine giden Mudanya Jandarma ekipleri, Aslantaş’ın cansız bedenini buldu. Ekipler, Sebahattin Aslantaş ile define arayan diğer arkadaşlarını da göz altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah Gazetesi