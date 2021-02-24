Ben bu ülkenin evladı mıyım

Halit Kakınç

Vilayetten yine bir arayan olmadı. Türk Musevi Cemaati’nden ise nazik bir davet aldım. Kendilerine teşekkür ederim.

Bu konuyu ilk kez romanlaştıran kişi olarak kısa bir özet geçeyim önce:

Yıl 1942… 24 Şubat gecesini 25 Şubat sabahına bağlayan saatlerde Nazi zulmünden kaçan yaklaşık 800 Yahudi mülteciyi taşıyan köhne gemi, sabaha karşı büyük bir patlama ile ikiye bölündü.

Deniz, cesetlerle doldu. Bir tek David adlı genç yolcu sağ kaldı.

Olay, Romanya’da başladı. Romanya, Musevi Cemaati için yaşanır bir yer olmaktan çıkmıştı. Göçmeleri şarttı.

Yolculuklarını organize eden acenta, Yunan Yani Pandelis ve Yahudi Dr. BaruhKonfino’ya aitti. İkisi de tam bir sahtekârdı. Her tarafı dökülen Struma adlı bozuk bir gemi buldular. Queen Mary transatlantiğinden derleme sahte fotoğraflar kullanarak adam başı 1000 Dolar’dan 10 bin Dolar’a kadar varan paralar tahsil ettiler. Yolcu adaylarına, “Filistin vizeleriniz İstanbul’da hazır. Oradan karayolundan Filistin’e nakledileceksiniz” diye yalan söylediler.

12 Aralık 1941 tarihinde Köstence Limanı’ndan İstanbul’a doğru yola çıkıldı.

14 Aralık 1941 sabahı, Struma, İstanbul’a vardı.

Motor stop etti.. Askerî bir Türk römorkörü tekneyi bağladı ve çekti. Yolculara gemide dizanteri salgını gerekçesi ile karaya çıkış izni verilmedi. İstanbul Liman İdaresi’nin emri ile karantina bayrağı çekildi.

Struma, Sarayburnu önlerinde demir attı. Britanya Konsolosluğu, vize ve pasaport işlemlerini onaylayana kadar gemide kalmaları söylendi Motoru tamir için talep edilen parayı ödeyecek olanakları yoktu.

İstanbul, Nazi ajanları ile kaynamaktaydı.

Yahudi Ajansı, gemideki 103 çocuğun tahliye edilmesi konusunda İngilizler’i ve Türk makamlarını ikna etmeye çalışsa da, bu çabalar sonuçsuz kaldı.

Ankara, 22 Şubat 1942 günü, Struma’nın Karadeniz’e Şile açıklarına çekilmesi yönünde karar aldı. Çapası kesildi. Halatla römorköre bağlandı. Şile önlerinde bırakıldı.

Stalin, kısa bir süre önce Karadeniz’deki yabancı bandıralı tüm gemilerin batırılması için deniz kuvvetleri’ne emir vermişti. Struma da Panama bandıralıydı.

O gecenin sabahına doğru, Struma, Sovyet Denizaltısı Shch-213’ün gönderdiği torpido ile batırıldı.

İNGİLİZ BASKISI

Yolcuların hiçbirine, hareket gününden önce gemiyi görme şansı verilmemişti. Gördükleri zaman büyük bir şok yaşandı. Doğru dürüst oturacak bir yer bile yoktu. Uyunabilecek bölümler de tam bir felâketti. Sadece 2 adet tahlisiye sandalı mevcuttu. Motoru eskiydi ve ikidebir bozuluyordu.

İngiliz yetkililer, kitlesel Yahudi göçlerine karşı oldukları için Refik Saydam Hükümeti’ne geminin yolculuğuna devam etmemesi yönünde baskı yapıyordu.

Türkiye, yolcuların karaya çıkmasını yasakladı… Türkiye ve Britanya arasındaki görüşmeler çıkmaza girince, Struma zincirle Boğaziçi üzerinden Karadeniz’e, Boğaz’ın 15 km. kadar kuzeyine çektirildi.

24 Şubat 1942 tarihinde Sovyet Denizaltısı ShCh-213 (Scuka), Struma’yı torpilleyerek batırdı. 24 Şubat sabahı, gemi, büyük bir patlama sonrasında çok kısa bir zaman içerisinde sulara gömüldü. 100’den fazlası çocuk ve genç olmak üzere 800’e yakın yolcu can verdi.

İSHAK ALATON

İshak Alaton, ömrünün sonuna kadar hep doğru bildiklerini söyledi. Kimi zaman cemaatiyle… Kimi zaman da devletle ters düşüğü zamanlar oldu. Yılmadı.

Ben İshak Bey’le 2010’ların başında tanıştım. Struma üzerinde ciddi bir araştırma yapıyordum. Çalışma bitti. Düşündüm. Uygun bir önsöz’ü kime yazdırmalıydım…

Türkiye’de pek popüler olmayan bir belgesel roman (documentarynovel) türünde bir denemeydi Struma…

İshak Alaton’la görüşmek üzere Alarko’ya telefon açtım. Çok iyi hatırlıyorum. Hafta sonuydu.Karşıma çıktı. Çalışmayı anlattım. Eğer beğenirse, kendisinden bir önsöz rica ettiğimi söyledim. “Çalışmayı hemen gönder… Pazartesi de işyerimde ziyaretime gel” dedi.

Struma’nın müsveddelerini gönderdim… Ben olayı unutmuştum. Pazartesi akşama doğru telefonum çaldı. Açtım. İshak Bey’di arayan.

“Neredesin, bekledim” dedi. “Çalışmanı beğendim… Git, bilgisayarını aç… Cumartesi-Pazar hepsini okudum ve hemen bir önsöz yazıp gönderdim…”

Yazdığı bu önsöz’den bir pasaj aktarayım:

“MOTORSUZ YÜZEN TABUT”

“…Ben Struma cinayetini bire bir yaşadım. İlaçlar, asgarî miktarda gıda temini ve teslimi için kurulan komitede babam Hayim Alaton da görev üstlendi… 15 yaşıma yeni basmıştım… Akşamları babamla birlikte iki fırından aldığımız ekmek çuvallarını mavnalara taşımakta yardımcı oluyordum…

Bu vahim olay, Türkiye’nin geçmişinde kara bir leke olarak kaldı.

72 gün boyunca İstanbul Sarayburnu açıklarında bekletilen gemi, o günkü hükümetin basiretsizliği yüzünden Karadeniz sularında kaderine terk edildikten sonra, Sovyet denizaltısı tarafından torpido ile vurularak batırıldı.”

BEN NİYE YAZDIM?

Benim Struma’yı yazma nedenim, ne ülke içinde ne de ülke dışında doğru dürüst ele alınmaması idi. Birkaç araştırma dışında unutulmaya terk edilmişti. Bakirdi. Türkiye’nin yakın geçmişini irdelemesi açısından önemliydi.

Yahudilerin yaşadığı bir olayı ele aldığım için, genellikle Yahudi veya Dönme olduğum ithamları ile karşılaştım.

Hiç ilgim yoktu… Babam İzmirli, annem Trabzonlu’ydu… İzmir tarafı Selanik kökenli değildi… Yani Sabetayistlik olasılığı da söz konusu değildi…

Araştırma tuttu. Baskı üzerine baskı yaptı. İshak Bey’le birlikte, imza günü ve felaketin ilk yıldönümünde denize birlikte çelenk attık.

İnançlara tahdit koyan Selefi zihniyetlere inat, İshak Bey’e gönülden rahmet diliyorum…

Söz gelimi Struma’nın İstanbul’da olduğu günlerde Alman yanlısı yayın yapmakta olan Cumhuriyet gazetesinde Cemal Nadir imzasıyla yer alan bir karikatür başlı başına utanç vesilesiydi.(İstanbul sahilinde iki sandal… Sandallarda birer balıkçı… Biri diğerine soruyor: ‘Bu pis koku da nereden geliyor?’ ‘Tabii ki Struma’dan…’ diye cevap veriyor diğeri… ‘Yanından geçmiş olmalısın. İçinde bir sürü Yahudi var da!..”)

Sosyal ‘Tabula Rasa”ya son derece ciddi bir fırçaydı Struma… Olayı şöyle toparlayayım. Struma’yı -bu belgesel romanı- yazma amacım neydi? Bana mı düşerdi? Düşmeliydi…

Biri genel, diğeri özel iki amacım vardı bu çalışmada. Geneli, içinde yaşadığımız toplumun kronikleşmiş tavrı ile ilgiliydi.

Malum, ‘tabularasa’, boş levha demek. Bir yaklaşıma göre, insanoğlu böyle bomboş doğar, yaşadıkları ile birlikte levha şu veya bu şekilde dolar. Bu işin bireysel tarafıdır. Toplumlar da aynen bireyler gibi yatay ve dikey ilişkileriyle tarih içinde bu levhanın sosyal içeriğini oluştururlar.

Türkiye’deki alışkanlık ise konuşmama, yazmama, tartışmama üzerine kuruluydu. Levhanın boş kalması yeğlenirdi. Elimden geldiğince, ben bu genelde boş kalması tercih edilen sosyal levhanın küçücük bir bölümünün de olsa doldurulmasına katkıda bulunmak istiyordum.

1941-1942 Türkiye’sinin de öyküsüdür Struma. Filminin de günün birinde mutlaka çekileceğine inanıyorum.

Her neyse… Bağlayalım:

Konudan bîhaber ne kadar isim varsa çağırır bizim valilik. Ben ise akıllarına bile gelmem.

Sorun yok… Bilmedikleri şeyleri sormak isterlerse – önümüzdeki yıl da, Allah ömür verirse, buradayım.

OdaTv