Yunanistan-Birleşik Arap Emirlikleri ittifakı derinleşiyor

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki askeri ilişkilerde son dönemde hareketlilik yaşanıyor. Üç ülke arasındaki askeri ziyaretler dikkat çekiyor.

DUVAR – Son dönemde sıcak gelişmelere sahne olan Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme gündemde. Ankara ile ilişkilerinde sorun yaşayan Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yakın askeri ve diplomatik ilişkiler geliştiriyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamlelerine karşı çıkan BAE, Lefkoşa ve Atina’yla askeri iş birliğini geliştirip askeri bir ittifaka dönüştürmek için son haftalarda önemli adımlara imza atıyor.

BAE’nin ev sahipliğinde icra edilen “IDEX & NAVDEX 2021 Fuarı” çerçevesinde emirlikler, Yunanistan ve Kıbrıs ile askeri ilişkilerini ileri bir safhaya taşıdı. 2020’nin sonlarına doğru Yunanistan’la özel askeri ilişkiler geliştiren BAE, ocak ayında da Kıbrıs Cumhuriyeti’yle askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. Bu gelişmelere paralel olarak, Yunanistan donanmasına ait İdra isimli savaş gemisi, “IDEX & NAVDEX 2021 Fuarı’nda” yer almak için Abu Dabi Limanı’na demirledi.

BAE aynı süreçte, Yunanistanlı ve Kıbrıslı üst düzey yetkilileri ağırladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopoulos geçtiğimiz hafta BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. BAE’nin savunma alanındaki yetkilileriyle bir araya gelen Panayiotopoulos, BAE’li askerlerle beraber Abu Dabi limanındaki İdra’yı ziyaret etti. Panayiotopolous’a BAE ziyaretinde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros eşlik etti. Duvar’ın elde ettiği bilgilere göre Floros, BAE’li askeri yetkililerle iki ülke arasındaki askeri iş birliğini daimî ve daha yoğun bir hale sokacak bir dizi fikir ve projeyi görüştü.

Panayiotopoulos-Floros ikilisinin BAE temaslarınıyda, Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in bu ülkeye resmi ziyareti takip ediyor. BAE ziyaretinde Petridis’e Kıbrıs Ulusal Muhafız Komutanı Dimokritos Zervakis eşlik ediyor. Petridis-Zervakis ikilisi BAE’li askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra Mısırlı ve Ürdünlü savunma bakanlarıyla biraraya gelecek. Kıbrıs son dönemde BAE ile beraber bu iki Arap ülkesiyle de birçok alanda ilişkilerini geliştirdi.

Duvar’ın Lefkoşa’da ulaştığı son bilgilere göre, Kıbrıs Rum tarafının gündeminde BAE ile yakın zamanında gündeme alınacak yeni bir askeri anlaşma var. Söz konusu anlaşmaya göre Kıbrıs Muhafız Ordusu’nun BAE’den askeri mühimmat ve destek alması gündemde. Anlaşmanın detaylarının yakın zamanda şekillenmesi bekleniyor.

Kıbrıs ile BAE arasındaki yeni askeri yakınlaşma ve iş birliği Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı havacı unsurların BAE’de eğitim faaliyetleri icra ettiği bir döneme denk geliyor. Yunanistanlı askerlerin eğitiminden sonra benzer faaliyetlere Kıbrıslı askeri unsurlar da katılacak.

Gazete Duvar