Kanada Uygurlara yapılanları “soykırım” olarak tanıdı

Kanada Parlamentosu, Çin’in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını ‘soykırım’ olarak tanımlayan yasayı onayladı.

“Çin’deki Dini Azınlıklar” başlıklı tasarı, Kanada ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Wellington Milletvekili Michael Chong tarafından genel kurula sunuldu. Parlamentonun yerel saatle dün akşam saatlerinde yaptığı oturumda oylandı.

Oylamaya bağımsız ve muhalefet partilerine mensup 184, iktidardaki Liberal Parti’den de 82 milletvekili olmak üzere toplam 266 milletvekili katıldı.

Katılan milletvekillerinin tamamı tasarıya evet oyu verdi ve böylece Kanada Federal Parlamentosu, Çin’in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını “soykırım” olarak resmen tanınmış oldu.

338 sandalyeli Kanada Federal Parlamentosu’ndaki oylamaya, iktidardaki Liberal Parti’den 72 milletvekili ise katılmadı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, oylama öncesi yaptığı açıklamada, oylama konusunda çekimser olduklarını duyurmuştu.

Japon firmalardan Uygur kararı

Diğer yandan Japonya’da 12 büyük şirket Sincan bölgesindeki Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından yararlandığı tespit edilen Çinli şirketlerle iş anlaşmalarını gözden geçirme kararı aldı.

Dünyaca ünlü 12 Japon şirket, Çinli ortaklarıyla işlerini bırakacaklarını veya bırakmayı düşüneceklerini açıkladı.

Sincan’da neler oluyor?

Çin’de Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ‘mesleki eğitim merkezi’ adı altında faaliyet gösteren kamplarda Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uzun süredir insan hakları örgütlerinin gündeminde.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne üye 22 ülke, geçen yıl 11 Temmuz’da, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok sayıda kişinin “önleyici polisiye tedbiri” adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve birçok kişinin toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılmasını istiyor. Çin ise kendi belirlediği birkaç kampı az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubuna açtı.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

(PT)

bianet