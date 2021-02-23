Havari Aziz James’in Kemikleri Başkasına Ait Çıktı

Yeni bir araştırma, İsa’nın kardeşi olabilecek, 12 havariden biri olan Genç Aziz James’e (James the Younger) ait olduğu düşünülen kemiklerin ona ait olmadığını ortaya çıkardı.

Yağmur Karagülleoğlu

Roma’daki Santi Apostoli kilisesi, 1500 yıldan fazla süredir Aziz James’e ait olduklarına inanarak uyluk kemiği ve uyluk kemiği parçalarını barındırıyor. Ancak Heritage Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, radyokarbon tarihlemesi sonucu kemiklerin bilinmeyen başka bir kişiden gelmiş olması gerektiği ortaya çıktı.

Araştırmaya göre bu düşüncenin sebebi, bazı bilim insanları tarafından İsa Mesih’in kardeşi olduğu düşünülen Genç Aziz James’in MS 1. yüzyılda yaşadığı halde, kemik parçalarının MS 214 ile 340 arasına tarihlenmesi.

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Güney Danimarka Üniversitesi’nde arkeometri profesörü olan araştırma başyazarı Kaare Lund Rasmussen, “Araştırmalardan elde edilen tarihlerimiz, Aziz James olduğunu yalanlasa da havarilerin öldüğü ve Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nda egemen din haline geldiği zaman aralığında karanlık bir döneme denk geliyor.” diyor.

Britannica’ya göre Roma Katolikliğinde; dini kalıntılar, bir azizin beden kalıntıları veya dokunduğu nesneler saygı görür.

Bir uyluk kemiğinin bu parçalarının Genç Aziz James’e ait olduğu düşünülüyordu. C: Kaare Lund Rasmussen / SDU

Romalılar, Hristiyanlık MS 380’de imparatorluğun resmi devlet dini haline geldikten sonra, Aziz James gibi Hıristiyan şehitlerin kalıntılarını mezarlardan ibadet için belirlenmiş kiliselere taşıdılar. Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yayınlanan açıklamaya göre, MS 6. yüzyılda uyluk kemiği, bir tibia ve mumyalanmış ayak parçaları, havari Aziz Philip’e ait olduğu düşünülerek Santi Apostoli kilisesine götürüldü.

Araştırma ekibi parçaları tarihlendirmek için uyluk kemiğini zararlı kimyasallardan arındırdı ve bu işlem, muhtemelen yüzlerce yıl önce cıva içeren bir madde ile tedavi edildiğine dair işaretler gösterdi. Ardından kollajen ve bağ dokularında bulunan proteinler açığa çıkarıldı. Kollajenden yalnızca tek bir amino asit elde edildi ve numuneler radyokarbon tarihleme yöntemine tabi tutuldu.

Radyokarbon tarihlemede, bilim insanları numunedeki karbon izotoplarının veya elementin farklı biçimlerinin oranını ölçer. Bazı karbon izotopları diğerlerinden daha hızlı bozunduğundan, bir numunede kalan miktar, nesnenin yaşayan bir şeyde en son ne zaman olduğunu ortaya çıkarır.

Rasmussen, “İşlemler, kollajen ve aminoasit için aynı tarihleri sonuç olarak verdi. Tarihler MS 214 ile 340 arası.” diyor.

Rasmussen ve ekibi, Aziz Philip’e ait olduğu düşünülen kalıntıların yaşlarını belirlemedi. Rasmussen bununla ilgili “Örnekleri alma konusunda isteksizdik ve dezenfeksiyon işleminin daha zor olabileceğini düşündük.” diyor.

Araştırmacılar uyluk kemiğinin ve diğer kalıntıların nereden geldiğini ve 6. yüzyılda onları kiliseye kimin taşıdığını bilmiyorlar.

Rasmussen açıklamasında, “Bu uyluk kemiğini Santi Apostoli kilisesine götüren her kimse, onun Aziz James’e ait olduğuna inanıyordu. Kemiği bir Hristiyan mezarından almış olmalılar, bu sebeple havariye ait olsun ya da olmasın, kemik ilk Hıristiyanlardan birine aitti.” diyor.

https://arkeofili.com/havari-aziz-jamesin-kemikleri-baskasina-ait-cikti/?fbclid=IwAR09vX-UpVgC661igG3QRafMclEms3nchiEmJivjiczOYrHkdPPvOvJ6QzU