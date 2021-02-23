Ermenistan’ın BM elçisi: Azerbaycan’da ırkçılık ve zenofobinin yok olmasını beklemek saçmalıktır

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin, Irkçılık, zenofobi ve ayrımcılığa karşı mücadeleye adanan özel toplantı sırasında Ermenistan’ın BM elçisi Mher Margaryan da konuşma yaptı. Nefret söyleminden çoğu zaman şiddet ortaya geldiğini ifade eden Margaryan konuşmasında dünya sağlık krizi şartlarında Dağlık Karabağ halkına karşı Azerbaycan’ın saldırısına ve teröristleri de dahil ederek birçok savaş suçu işlediğine de değindi.

Onun sözlerine göre Azerbaycan’da ırkçılık ve ayrımcılığının ortadan kaybolmasını beklemek tam bir saçmalıktır, çünkü o ülkede insan haklarının ihlali, yolsuzluk, nefret ve şiddet kışkırtması doğal bir şey olarak algılanıyor. Bununla ilgili bağımsız uzmanlar ve uluslararası örgütler defalarca açıklamalarda bulunmuştur.

Kendisini tahammül eden ve çok kültürlü bir ülke olarak tanıtmaya çalışan Azerbaycan işgal ettiği topraklarda Ermeni izi sistematik bir şekilde silmeye devam ediyor.

Ermeni tarihi ve kültürel mirasını yok etme politikasında bu eserlerin ‘Albanlaştırılması’ da yer alıyor.

Ermenistan’ın BM elçisi ırkçılık, aşırıcılık ve nefret eylemlerinin uluslararası kamuoyu tarafından tepki görmesi gerektiğini de vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI