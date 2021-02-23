Ermenistan’da protestolar: 51 kişi gözaltında alındı

Ermenistan’da Başbakan Paşinyan karşıtı gösteriler yenden hız kazandı. Bugünkü gösterilerde şu ana kadar 51 kişi gözaltına alındı.

Muhalefet dünkü gösteride 29 Şubat’a kadar kesintisiz protesto çağrısında bulunmuştu.

Bugün göstericiler Başbakan Paşinyan’ın Hükümet binasına girmesini engellemeye çalıştı. Bazı göstericiler Paşinyan’a “Türk” ve “Hain” diye seslendi.

Ermenistan medyasına göre polis şu ana kadar 51 göstericiyi gözaltına aldı.

Muhalefetin kurduğu “Ulusal Kurtuluş Hareketi” koordinatörü, Taşnaksutyun Partisi üyesi İşhan Sağatelyan’ın polis tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken yaralandığı görüldü.

Muhalefetin ortak başbakan adayı Vazgen Manukyan, iktidarda kalmak istemediğini, sadece geçici bir başbakan olmayı ve göreve geldiği tarihten bir yıl sonra yapılacak seçimleri organize etmeyi amaçladığını söylüyor. Muhalefet Paşinyan’ın başbakanlığında gidilecek bir erken seçimi reddediyor ve önce Paşinyan’ın istifa etmesini talep ediyor.

Başbakan Paşinyan ise erken seçim çağrılarını kabul ediyor ancak seçimden önce istifa ederse eski oligarişik sistemin tekrar ülkeyi ele geçireceğini ve seçim sistemini değiştireceğini söylüyor.

Agos