Ermenistan’da kayıtlı Amerikan Boeing 737 uçağı bilinmeyen nedenlerden dolayı İran’da bulundu

Daha açıklanmayan nedenlerden dolayı Ermenistan’da kayıtlı olan ABD’de üretilmiş Boeing 737 uçağının İran’da bulunduğuna dair habeler yayıldı.

Ermeni Uluslararası ilişkiler uzmanı Suren Sargsyan kendi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak bu konuya değindi.

Sargsyan yorumunda şu ifadelere yer verdi:

“Bu uçak daha bilinmeyen şarlar altında İran’a aktarıldı yada satıldı, ve Ermenistan’daki ilgili makamlar nasıl böyle bir şeye izin verdiler çok şaşırtıcıdır, zira İran’a karşı uluslararası yaptırımların olması açık bir gerçetir. Uçak günler önce Ermenistan’a iniş yapmalıydı, fakat sonuçta Tahran’a iniş yapmıştır.”

Uluslararası ilişkiler uzmanı bu durumda ABD’nin Ermenistan’a karşı dayaptırım uygulama tehlikesi olduğunu hatırlattı.

ERMENİ HABER AJANSI